Δεν άντεχε να ακούει τις οδηγίες: Το «σκάσε» στην αεροσυνοδό που την άφησε εκτός πτήσης - Δείτε βίντεο

Μια απρόσμενη «πτήση χωρίς επιστροφή» είχε μια επιβάτιδα στην Κόστα Ρίκα, η οποία είδε την έξοδο του αεροπλάνου λίγο πριν την απογείωση, εξαιτίας... μιας λέξης. Η πτήση της American Airlines με προορισμό το Ντάλας πήρε φωτιά (όχι κυριολεκτικά ευτυχώς), όταν μια επιβάτιδα απηύδησε με τις οδηγίες ασφαλείας και είπε σε αεροσυνοδό να «Σκάσει!».

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη και καταγράφηκε σε βίντεο που, όπως ήταν φυσικό, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες στο Instagram. Η αεροσυνοδός, η οποία εκφωνούσε τις απαραίτητες οδηγίες ασφαλείας πριν την απογείωση, διέκοψε για λίγο, αλλά όχι για να ζητήσει συγγνώμη—αλλά για να... απαντήσει.

«Θέλετε να κατεβείτε από το αεροπλάνο;», είπε με ψυχραιμία και επαγγελματισμό η αεροσυνοδός, πλησιάζοντας την επιβάτιδα. «Δεν νιώθω άνετα αν δεν σκοπεύετε να ακολουθήσετε οδηγίες», πρόσθεσε, πριν ζητήσει να κλείσει το σύστημα ανακοινώσεων.

Η επιβάτιδα προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας πως «δεν μπορούσε να ακούσει τον συνομιλητή της στο τηλέφωνο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι την ενοχλούσαν οι ανακοινώσεις. Η αεροσυνοδός, όμως, δεν φάνηκε να πείθεται: «Δεν είστε στη λίστα ατόμων με προβλήματα ακοής», της απάντησε ψύχραιμα. «Θα ζητήσω από τον πιλότο να σας απομακρύνει, γιατί δεν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες». Επιπλέον την κατηγόρησε και για το ότι δεν είχε απενεργοποιήσει το κινητό της, παρά τις σαφείς εντολές.

«Είχε προφανώς μια κακή μέρα και μιλούσε εκνευρισμένη στο τηλέφωνο. Η αεροσυνοδός δέχτηκε τα πυρά από την ένταση της στιγμής», είπε στη New York Post ο επιβάτης που βρισκόταν στη διπλανή θέση και κατέγραψε το βίντεο. «Δεν δικαιολογώ τη συμπεριφορά της, αλλά όλοι έχουμε κακές στιγμές. Η διαφορά είναι ότι εκείνη καταγράφηκε σε βίντεο» πρόσθεσε.

Η αεροπορική εταιρεία δεν έκανε κάποιο σχόλιο αναφορικά με το περιστατικό.

Δείτε το βίντεο: