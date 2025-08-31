Ποια πασίγνωστη αεροπορική εταιρεία θα υποχρεώνει τους παχύσαρκους επιβάτες να αγοράζουν δύο θέσεις

Σάλος έχει προκληθεί μετά την ανακοίνωση της αλλαγής πολιτικής της γνωστής αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines, καθώς επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στους επιβάτες μεγαλύτερου σωματότυπου.

Από τις 27 Ιανουαρίου 2026, οι επιβάτες που δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα μόνο κάθισμα αεροσκάφους θα υποχρεούνται να αγοράζουν εκ των προτέρων ένα δεύτερο κάθισμα και, στη συνέχεια, να ζητούν επιστροφή χρημάτων μετά την πτήση. Η επιστροφή χρημάτων θα εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων από το αν υπήρχαν διαθέσιμες κενές θέσεις στην πτήση.

«Ενημερώνουμε πολλές πολιτικές καθώς προετοιμάζουμε τη λειτουργία μας, τους υπαλλήλους και τους πελάτες μας για το νέο σύστημα καθορισμένων θέσεων, που ξεκινά στις 27 Ιανουαρίου 2026. Για να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα, ενημερώνουμε τους πελάτες που έχουν ήδη κάνει χρήση της πολιτικής για επιπλέον κάθισμα ότι θα πρέπει να το αγοράζουν κατά την κράτηση», ανέφερε εκπρόσωπος της Southwest σε δήλωση που μοιράστηκε με το δίκτυο Nexstar.

🚨 GREAT NEWS: Southwest Airlines will soon begin requiring oversized passengers to purchase TWO seats



LONG overdue! Nobody should be forced to sit for hours with someone else’s jelly rolls spilling over on top of them.



Southwest describes oversized passengers as those who… pic.twitter.com/fSjJ8bJRfi — Nick Sortor (@nicksortor) August 23, 2025

Οι αλλαγές που προκάλεσαν σάλο

Μέχρι σήμερα, οι επιβάτες μεγαλύτερου μεγέθους δεν ήταν υποχρεωμένοι να αγοράσουν δεύτερο κάθισμα εκ των προτέρων, αν και αυτό προτεινόταν. (Η Southwest διέθετε δωρεάν επιπλέον θέσεις «εφόσον υπήρχε διαθεσιμότητα στην πτήση». Οι επιστροφές χρημάτων μπορούσαν να ζητηθούν μετά το ταξίδι.)

Από τις 27 Ιανουαρίου, ωστόσο, οι πελάτες θα πρέπει να αγοράζουν επιπλέον κάθισμα και να «καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο» πριν από την επιβίβαση. Η επιστροφή χρημάτων θα μπορεί να γίνει μόνο εφόσον: και οι δύο θέσεις ήταν στην ίδια κατηγορία ναύλου, το αίτημα υποβληθεί εντός 90 ημερών, και το αεροπλάνο απογειώθηκε με «τουλάχιστον μία» κενή θέση, σύμφωνα με τη Southwest.

Επιβάτες μπορούν επίσης να λάβουν επιστροφή εάν η πτήση ήταν πλήρης, αλλά στον κατάλογο επιβατών περιλαμβάνονταν άτομα που ταξίδευαν με «εισιτήρια βάσει διαθεσιμότητας» — π.χ. πάσο που δίνονται σε υπαλλήλους αεροπορικών ή άλλους μη πληρωμένους επιβάτες για ταξίδια αναψυχής.

Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη γενικότερη μετάβαση της Southwest σε καθορισμένες θέσεις, εγκαταλείποντας την παραδοσιακή της πολιτική ελεύθερης επιλογής καθισμάτων.

Αντιδράσεις στα social media και από ακτιβιστές

Οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των επιβατών μεγαλύτερου μεγέθους δηλώνουν απογοητευμένοι με την αλλαγή. Η Εθνική Ένωση για την Προώθηση της Αποδοχής του Σωματικού Βάρους δήλωσε στους New York Times ότι η Southwest υπήρξε «φάρος ελπίδας για πολλούς ανθρώπους με μεγαλύτερο σωματότυπο που διαφορετικά δεν θα ταξίδευαν». Ο Jeff Jenkins, travel influencer και ιδρυτής του Chubby Diaries, δήλωσε στην USA Today ότι οι όροι για επιστροφή χρημάτων (ιδίως η προϋπόθεση να απογειωθεί το αεροπλάνο με τουλάχιστον μία κενή θέση) είναι ανησυχητικοί, καθώς οι επιβάτες δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η πτήση είναι πλήρης πριν την αναχώρηση.

«Είναι απλώς ακόμη περισσότερη αγωνία σε μια ήδη αγχωτική εμπειρία», είπε ο Jenkins.

Εκπρόσωπος της Southwest, απαντώντας σε ερώτηση για τις ανησυχίες του Jenkins, σημείωσε ότι η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί στοιχεία πληρότητας πτήσεων πριν από την αναχώρηση «για λόγους ανταγωνισμού».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρκετοί χρήστες χαιρέτισαν τη νέα πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την δίκαιη.

«Είναι δυσάρεστο για όποιον χρειάζεται να αγοράσει δύο θέσεις, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα των υπόλοιπων επιβατών. Γίνεται πρόβλημα δικό μας όταν πρέπει να ανεχτούμε υπέρβαρους επιβάτες να μπαίνουν στον χώρο μας σε μια γεμάτη πτήση», σχολίασε ένας χρήστης του Reddit.

Άλλοι, ωστόσο, κατήγγειλαν ότι η πολιτική είναι διακριτική σε βάρος των μεγαλόσωμων επιβατών που θέλουν απλώς να ταξιδέψουν με σχετική άνεση.

«Ως άντρας 1,90 με φαρδιούς ώμους, αυτό μου φαίνεται υπερβολικό για κάτι που δεν μπορώ να ελέγξω, ειδικά με τον περιορισμό του χώρου στα αεροπλάνα από τις περισσότερες αεροπορικές», έγραψε ένας ταξιδιώτης. «Δεν είχα ποτέ μέση κάτω από 34 ίντσες, ακόμη και με διατροφική διαταραχή στα εφηβικά μου χρόνια. Λέτε δηλαδή ότι πρέπει να αγοράζω δύο θέσεις;»

«Ως πρώην Customer of Size, θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την ανθρώπινη και ευγενική πολιτική της Southwest στο παρελθόν», ανέφερε άλλος. «Μου επέτρεψε να ταξιδεύω για δουλειά και να εξελίσσω την καριέρα μου χωρίς να επιβαρύνω την εταιρεία μου με το κόστος ενός επιπλέον καθίσματος, αφού η Southwest μου το παρείχε δωρεάν».