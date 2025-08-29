Παχυσαρκία: Ένα βήμα πιο κοντά το χάπι που θα καταργήσει τις ενέσεις σεμαγλουτίδης

Τα ενέσιμα φάρμακα σεμαγλουτίδης όπως το Wegovy, έχουν αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η καθημερινή ένεση είναι κάτι που πολλοί ασθενείς βρίσκουν ιδιαίτερα επώδυνο. Αυτός είναι ο λόγος που η φαρμακευτική εταιρεία Eli Lilly, σπεύδει να ολοκληρώσει τις κλινικές δοκιμές ενός νέου χαπιού με τη δραστική ουσία orforglipron, το οποίο έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει παρόμοια αποτελέσματα. Η προοπτική ενός τέτοιου φαρμάκου γεννά ελπίδες για εκατομμύρια ανθρώπους που είναι παχύσαρκοι.

Τα αποτελέσματα της μελέτης ATTAIN-2

Η πρόσφατη μεγάλη μελέτη (ATTAIN-2) του εν λόγω χαπιού περιέλαβε 1.600 άτομα σε δέκα χώρες. Όλοι οι εθελοντές ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι και είχαν διαβήτη τύπου 2, μια πάθηση που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την απώλεια κιλών. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν την υψηλότερη δόση του χαπιού έχασαν κατά μέσο όρο πάνω από το 10% του σωματικού τους βάρους σε διάστημα 72 εβδομάδων, δηλαδή περίπου δέκα κιλά, ενώ βελτιώθηκαν και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Μάλιστα, αρκετοί δεν πληρούσαν πλέον τα κριτήρια για διάγνωση διαβήτη στο τέλος της δοκιμής.

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, το orforglipron βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου, μειώνει την όρεξη και καθυστερεί την πέψη, οδηγώντας σε μικρότερη πρόσληψη θερμίδων, μιμούμενο τη δράση της ορμόνης GLP-1. Μέχρι σήμερα η μοναδική μορφή σε χάπι ήταν το Rybelsus, το οποίο όμως είχε έντονους περιορισμούς στη λήψη και χορηγείτο μόνο για διαβήτη. Αντίθετα, το νέο φάρμακο δεν απαιτεί ειδικές οδηγίες κατανάλωσης και στοχεύει άμεσα και στην απώλεια βάρους.

Παρενέργειες και συγκρίσεις με ενέσιμες θεραπείες

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, το χάπι δεν ξεπέρασε τα σκευάσματα όπως το Mounjaro ή το Wegovy, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια που φτάνει το 14% ή και παραπάνω. Επιπλέον, οι παρενέργειες αποτελούν έναν παράγοντα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα και εμετοί καταγράφηκαν σε αρκετούς συμμετέχοντες, ενώ περίπου ένας στους δέκα διέκοψε τη θεραπεία λόγω των ενοχλήσεων.

Διαθεσιμότητα, κόστος και το μέλλον του νέου χαπιού

Η μεγάλη διαφορά, ωστόσο, είναι η ευκολία και η διαθεσιμότητα. Τα κενά στην αγορά και οι ελλείψεις σε ενέσεις, δυσκόλεψαν πολλούς ασθενείς που διέκοψαν τη θεραπεία τους. Αντίθετα, τα χάπια είναι πιο εύκολα στην παραγωγή και τη διανομή, κάτι που θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση σε όσους αναζητούν λύση. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν απαιτούν ενέσεις ή περίπλοκες οδηγίες, το νέο χάπι θα μπορούσε να είναι η λύση για μεγάλο αριθμό ασθενών.

Η οικονομική προοπτική είναι επίσης τεράστια. Αναλυτές προβλέπουν ότι αν το orforglipron λάβει έγκριση, θα μπορούσε μέσα στην επόμενη δεκαετία να φτάσει σε πωλήσεις δισεκατομμυρίων, αλλά η πορεία του θα εξαρτηθεί και από την ανταπόκριση της αγοράς. Η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της κλινικής μελέτης συνοδεύτηκε από μείωση της τιμής της μετοχής της Eli Lilly στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, με τα νεότερα δεδομένα στη διάθεσή της, η Eli Lilly σκοπεύει να ζητήσει έγκριση μέσα στους επόμενους μήνες και να κυκλοφορήσει το φάρμακο διεθνώς το επόμενο έτος.