Δίαιτες: Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν λέει την αλήθεια - Τι πρέπει να ζητάμε από τον διαιτολόγο μας

Για πολλά χρόνια ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) είχε χρησιμοποιηθεί ως μέτρο της υγείας και της παχυσαρκίας. Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Annals of Family Medicine διατυπώνει αμφιβολίες για τη χρησιμότητα του και απαριθμεί τους πραγματικούς κινδύνους υγείας και σε πολλές περιπτώσεις αφήνοντας εκτός την ουσία: την ποσότητα και την κατανομή του σωματικού λίπους.

Η μελέτη που αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε το βάρος

Όπως αναφέρεται στο The Brighter Side News, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 4.200 ενήλικες ηλικίας 20 έως 49 ετών, που παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά. Όσοι είχαν υψηλά ποσοστά λίπους στο σώμα, όπως μετρήθηκαν με ειδική συσκευή, εμφάνισαν 78% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν ότι η πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν τρεις φορές υψηλότερη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα άτομα με υψηλό BMI δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, γεγονός που υπογραμμίζει πως ο δείκτης αυτός δεν μπορεί να προβλέψει με αξιοπιστία τα προβλήματα υγείας.

Γιατί η βιοηλεκτρική εμπέδηση είναι πιο αξιόπιστη

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι επιστήμονες για την καταγραφή του σωματικού λίπους ονομάζεται βιοηλεκτρική εμπέδηση. Η τεχνική αυτή βασίζεται στη διέλευση ενός πολύ χαμηλού ηλεκτρικού ρεύματος από το σώμα και υπολογίζει με ακρίβεια το ποσοστό λίπους, αφού ο λιπώδης ιστός αντιστέκεται περισσότερο από το νερό και τους μύες. Πρόκειται για μια εύχρηστη, γρήγορη και σχετικά οικονομική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιείται ήδη σε ιατρεία, γυμναστήρια και ακόμη και σε οικιακές ζυγαριές. Σε αντίθεση με το BMI, η μέτρηση αυτή δίνει απευθείας εικόνα της σύστασης του σώματος και των πραγματικών κινδύνων.

Ώρα να αντικατασταθεί ο ΔΜΣ από πιο ακριβή εργαλεία

Ο ΔΜΣ δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε τη μυϊκή μάζα ούτε την κατανομή του λίπους. Έτσι, ένας αθλητής με πολλή μυϊκή μάζα μπορεί να χαρακτηριστεί «παχύσαρκος», ενώ ένα άτομο με φυσιολογικό ΔΜΣ μπορεί να έχει επικίνδυνα υψηλά ποσοστά λίπους γύρω από ζωτικά όργανα. Αυτός ο «κρυφός» κίνδυνος δεν αποτυπώνεται στον δείκτη, με αποτέλεσμα να γίνονται λανθασμένες εκτιμήσεις για την υγεία ενός ανθρώπου.

Η άμεση μέτρηση του σωματικού λίπους προσφέρει μια πιο ακριβή εικόνα για το ποιος κινδυνεύει από καρδιακά προβλήματα ή άλλες ασθένειες. Η αλλαγή αυτή δεν αφορά μόνο τα ιατρεία· θα μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο που γίνεται η πρόληψη, η ιατρική παρακολούθηση, αλλά και οι εκτιμήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες.