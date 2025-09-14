Η παχυσαρκία «θολώνει» την απόλαυση του φαγητού – Νέες προοπτικές για πιο αποτελεσματικές θεραπείες

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η παχυσαρκία φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά μια συγκεκριμένη χημική ουσία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η έλξη προς τροφές πλούσιες σε θερμίδες. Η αποκατάσταση αυτής της χημικής ισορροπίας θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού βάρους.

Η αίσθηση ευχαρίστησης που μας προσφέρει το φαγητό – η γνωστή «έκρηξη» ντοπαμίνης όταν απολαμβάνουμε ένα λαχταριστό γεύμα, όπως πατάτες τηγανητές ή ένα ζουμερό μπιφτέκι – συχνά θεωρείται υπεύθυνη για την υπερκατανάλωση τροφών και την αύξηση της παχυσαρκίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ωστόσο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ ανατρέπουν αυτή την εντύπωση. Τα δεδομένα τους δείχνουν ότι η απόλαυση του φαγητού, ακόμη και αν πρόκειται για πρόχειρο γεύμα, μπορεί να είναι καθοριστική για τη διατήρηση ενός ισορροπημένου σωματικού βάρους, ιδιαίτερα σε έναν κόσμο γεμάτο φθηνές και λιπαρές επιλογές.

Εντυπωσιακό είναι ότι, αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς, οι παχύσαρκοι άνθρωποι φαίνεται να απολαμβάνουν λιγότερο το φαγητό σε σύγκριση με όσους έχουν φυσιολογικό βάρος. Οι απεικονίσεις εγκεφάλου δείχνουν μειωμένη δραστηριότητα στις περιοχές που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και σε αντίστοιχες μελέτες σε ζώα.



