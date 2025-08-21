Νέο φάρμακο για τον διαβήτη μειώνει το σάκχαρο και το λίπος έως 44%

Ο σακχαρώδης διαβήτης (διαβήτης τύπου 2) αποτελεί μία από τις συχνότερες νόσους του ήπατος, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκτός από τη διαταραχή στον έλεγχο του σακχάρου, η πάθηση συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, τη λιπώδη διήθηση του ήπατος και σοβαρές επιπλοκές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Οι κλασικές θεραπείες, όπως η μετφορμίνη, έχουν βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής των ασθενών, ωστόσο δεν μπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών.

Η δράση της ουσίας HPH-15 και ο ρόλος του AMPK

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Diabetologia παρουσιάζεται μια εντελώς νέα μορφή θεραπείας. Η ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Κουμαμότο στην Ιαπωνία παρουσίασε μια ουσία με την ονομασία HPH-15, η οποία φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2. Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα φάρμακα, δεν περιορίζεται μόνο στη ρύθμιση του σακχάρου, αλλά επεμβαίνει και σε άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την παχυσαρκία και την υγεία του ήπατος. Ο μηχανισμός δράσης της βασίζεται στην ενεργοποίηση του ενζύμου AMPK, που αποτελεί βασικό ρυθμιστή της ενεργειακής ισορροπίας στα κύτταρα.

Όπως διαβάζουμε το The Brighter Side News, η ενεργοποίηση του AMPK από την HPH-15 οδηγεί όχι μόνο σε μείωση της γλυκόζης στο αίμα αλλά και σε περιορισμό της συσσώρευσης λίπους στους ιστούς. Σύμφωνα με τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα, το νέο μόριο κατάφερε να επιτύχει αποτελέσματα καλύτερα από εκείνα της μετφορμίνης, αλλά σε πολύ μικρότερες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μειώνονται οι παρενέργειες και να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Αποτελέσματα από πειράματα σε ζώα και εργαστήριο

Οι δοκιμές σε καλλιέργειες ηπατικών, μυϊκών και λιπώδων κυττάρων έδειξαν ότι η ουσία ενεργοποιεί σταθερά το AMPK, αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης και διευκολύνει τη μεταφορά της μέσω των πρωτεϊνών GLUT4. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν σε συγκεντρώσεις έως και 200 φορές χαμηλότερες από εκείνες που απαιτούνται για τη θεραπεία με μετφορμίνη, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκαν χαμηλότερα επίπεδα γαλακτικού οξέος, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο γαλακτικής οξέωσης.

Τα πειράματα σε ποντίκια που τρέφονταν με δίαιτα πλούσια σε λιπαρά ενίσχυσαν τα ευρήματα. Τα ζώα που έλαβαν HPH-15 εμφάνισαν βελτιωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη, σημαντική πτώση στα επίπεδα σακχάρου και μείωση στη λιπώδη διήθηση του ήπατος. Μάλιστα, σε χαμηλές δόσεις παρατηρήθηκε μείωση της γλυκόζης από 11,1 mmol/L σε 7,9 mmol/L, τιμές που συνήθως επιτυγχάνονται μόνο με υψηλές δόσεις μετφορμίνης. Το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ήταν η μείωση κατά 44% του υποδόριου λίπους, στοιχείο που δείχνει ότι το φάρμακο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και στη διαχείριση της παχυσαρκίας.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της ουσίας είναι οι αντι-ινωτικές της ιδιότητες. Η ηπατική ίνωση, που συνδέεται με τη χρόνια φλεγμονή και τη συσσώρευση λίπους στο συκώτι, αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη τύπου 2. Το HPH-15 φάνηκε να περιορίζει τη διαδικασία αυτή, προσφέροντας προστασία από την εξέλιξη του διαβήτη σε σοβαρότερες μορφές ηπατικής νόσου.

Ασφάλεια και προοπτικές για την κλινική χρήση

Η ασφάλεια παραμένει βασικό κριτήριο για κάθε φαρμακευτική αγωγή. Η μετφορμίνη, αν και αποτελεσματική, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, με πιο γνωστή τη γαλακτική οξέωση. Το γεγονός ότι το HPH-15 οδηγεί σε μικρότερη παραγωγή γαλακτικού οξέος, ενισχύει την εικόνα του ως πιο ασφαλής επιλογή για ένα ευρύτερο φάσμα ασθενών, ακόμη και για εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το καρδιαγγειακό ή το αναπνευστικό σύστημα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κουμαμότο τόνισαν ότι η νέα ουσία όχι μόνο ισοδυναμεί με τη μετφορμίνη σε πολλούς τομείς, αλλά την ξεπερνά σε κρίσιμα σημεία, όπως στη μείωση του λίπους και στην προστασία του ήπατος. Η ανακάλυψη αυτή, αν επιβεβαιωθεί από μελλοντικές κλινικές δοκιμές, θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής στη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και ασφαλή θεραπευτική στρατηγική.

Η παγκόσμια διάσταση του προβλήματος καθιστά τέτοιες καινοτομίες ιδιαίτερα σημαντικές. Ο διαβήτης δεν επηρεάζει μόνο την υγεία των ασθενών αλλά και την οικονομία των συστημάτων υγείας, λόγω του κόστους των θεραπειών και των επιπλοκών. Ένα φάρμακο όπως το HPH-15, με πολλαπλές δράσεις και υψηλή αποτελεσματικότητα σε μικρές δόσεις, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα, προσφέροντας νέες ελπίδες σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.