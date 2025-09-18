Ανδρική σεξουαλική δυσλειτουργία: Το σάκχαρο παράγοντας κινδύνου πριν τον διαβήτη, λέει μελέτη

Νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο ENDO 2025 στο Σαν Φρανσίσκο φέρνει στο φως έναν απρόσμενο παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των ανδρών: το σάκχαρο. Μέχρι σήμερα, η μείωση της τεστοστερόνης και η φυσιολογική φθορά του οργανισμού με την ηλικία θεωρούνταν οι βασικές αιτίες. Ωστόσο, τα ευρήματα δείχνουν ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στα επίπεδα γλυκόζης, πριν καν εμφανιστεί ο διαβήτης, μπορούν να αλλάξουν την εικόνα.

Όπως γράφεται στο The Brighter Side News, η μελέτη εξέτασε 200 υγιείς άνδρες, ηλικίας 18 έως 85 ετών, από το 2014 έως το 2020. Στο τέλος της περιόδου οι 117 συνέχισαν να συμμετέχουν, με τους ερευνητές να εξετάζουν αναλυτικά ορμόνες, ποιότητα σπέρματος, δείκτη μάζας σώματος και επίπεδα σακχάρου. Η ιδιαιτερότητα της μελέτης ήταν ότι δεν υπήρχαν άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως καρδιακές παθήσεις ή καρκίνος, ώστε να φανεί καθαρά πώς η ηλικία και οι μικρές μεταβολικές αλλαγές επηρεάζουν την αναπαραγωγική λειτουργία.

Η μείωση στη στυτική λειτουργία και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία ήταν ότι οι ορμόνες, συμπεριλαμβανομένης της τεστοστερόνης, παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα και η παραγωγή σπέρματος δεν μειώθηκε σημαντικά. Αυτό που διαφοροποιήθηκε ήταν η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και η στυτική λειτουργία, δύο κρίσιμες παράμετροι για τη γονιμότητα και τη σεξουαλική ικανοποίηση. Οι αλλαγές αυτές δεν συνδέθηκαν με την ηλικία αλλά με μικρές αυξήσεις στο σάκχαρο, που μετρήθηκαν μέσω του δείκτη HbA1c.

Οι επικεφαλής της μελέτης εξήγησαν ότι τα ευρήματα ανατρέπουν τη μέχρι τώρα αντίληψη. Ενώ η τεστοστερόνη επηρεάζει περισσότερο τη σεξουαλική επιθυμία, δεν φάνηκε να έχει καθοριστικό ρόλο στη στυτική λειτουργία. Αντίθετα, οι μεταβολές στο σάκχαρο ήταν πιο στενά συνδεδεμένες με τη μείωση της στυτικής ικανότητας. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, με τους γιατρούς να μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως μεταβολικές ανισορροπίες αντί να αποδίδουν τα πάντα στη γήρανση.

Πώς η πρόληψη και οι καθημερινές συνήθειες κάνουν τη διαφορά

Το μήνυμα της έρευνας είναι αισιόδοξο: οι άνδρες μπορούν με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, όπως ισορροπημένη διατροφή, τακτική άσκηση, ποιοτικό ύπνο και μείωση του στρες, να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα σακχάρου και να καθυστερήσουν ή να αποτρέψουν τα προβλήματα. Όταν οι αλλαγές αυτές εντοπίζονται έγκαιρα, υπάρχει η δυνατότητα όχι μόνο πρόληψης του διαβήτη, αλλά και διατήρησης της γονιμότητας και της σεξουαλικής λειτουργίας.

Η σημασία της πρόληψης αποκτά εδώ κεντρικό ρόλο. Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (του δείκτη HbA1c) μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις του οργανισμού, ακόμη κι αν οι τιμές παραμένουν κάτω από το όριο διάγνωσης διαβήτη. Οι ειδικοί προτείνουν να ενταχθεί ως εξέταση ρουτίνας σε άνδρες από τα 30 ή 40 τους χρόνια, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως ανεπαίσθητες μεταβολές που μελλοντικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρότερα προβλήματα.

Νέος τρόπος προσέγγισης από τους γιατρούς

Η μελέτη αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί προσεγγίζουν τους άνδρες ασθενείς. Αντί να θεωρείται η ηλικία και η συνακόλουθη πτώση της τεστοστερόνης ως η μοναδική αιτία, οι γιατροί θα μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε μεταβολικούς δείκτες. Αυτό σημαίνει πιο εξατομικευμένα προγράμματα πρόληψης και θεραπείας, που συνδυάζουν αλλαγές στον τρόπο ζωής με ιατρικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.