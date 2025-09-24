Σεξ: Και όμως υπάρχουν και αυτοί, το 1% απέχει από κάθε σεξουαλική δραστηριότητα - Δείτε γιατί

Το σεξ είναι βασικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και οι ερωτικές σχέσεις συνδέονται με την ψυχική ισορροπία, την κοινωνικότητα και ακόμη και με την οικονομική σταθερότητα. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό αλλά υπαρκτό ποσοστό ανθρώπων που δεν έχει σεξουαλική δραστηριότητα. Πρόσφατη μεγάλη μελέτη που δημοσιεύεται στο PNAS εξέτασε πάνω από 400.000 άτομα και δείχνει ότι περίπου το 1% του πληθυσμού ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Κάποιοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται «ασέξουαλ» και δεν έχουν καμία επιθυμία για σεξουαλική επαφή. Άλλοι, όμως, θα ήθελαν να έχουν σχέση, αλλά δυσκολεύονται να βρουν συμβατό σύντροφο. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν συναισθήματα μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης ή ακόμα και ψυχική δυσφορία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες που τελικά ανατροφοδοτούν την απογοήτευση και τον θυμό.

Πώς η κοινωνία επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή

Όπως γράφουν οι ερευνητές στο ZME Science, η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν κυρίως ενήλικες από τη Βρετανία αλλά και από την Αυστραλία, προσπάθησε να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν όσους δεν έχουν ζήσει σεξουαλικές εμπειρίες. Φάνηκε ότι η εικόνα είναι πολυσύνθετη, αφού εμπλέκονται γενετικοί παράγοντες, το κοινωνικό περιβάλλον, ψυχολογικά χαρακτηριστικά αλλά και σωματικά στοιχεία. Για παράδειγμα, οι άνδρες που ζούσαν σε περιοχές με μικρότερο αριθμό γυναικών είχαν περισσότερες πιθανότητες να μην έχουν ποτέ σχέση. Αντίστοιχα, και στα δύο φύλα η έλλειψη σεξουαλικής εμπειρίας ήταν πιο συχνή σε περιοχές με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.

Το προφίλ όσων δεν είχαν ποτέ σεξουαλικές εμπειρίες

Η μελέτη ανέδειξε και μια σειρά από άλλα χαρακτηριστικά που συχνά συνδέονται με αυτή την ομάδα. Όσοι δεν είχαν ποτέ σεξουαλική επαφή δήλωναν πιο συχνά ότι ένιωθαν νευρικότητα, μοναξιά και λιγότερη ευτυχία. Ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν περιορισμένες κοινωνικές επαφές και λιγότερη στήριξη από τον στενό τους κύκλο. Από την άλλη πλευρά, παρουσίαζαν συχνά υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, χαμηλότερη χρήση αλκοόλ και ουσιών, καθώς και μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν ξεκινήσει από μικρή ηλικία να φορούν γυαλιά.

Για τους άνδρες, ένα επιπλέον στοιχείο που βρέθηκε να σχετίζεται ήταν η χαμηλότερη μυϊκή δύναμη στα χέρια, κάτι που ερμηνεύεται ως δείκτης συνολικής σωματικής δύναμης. Αυτή η παρατήρηση δεν ίσχυε στις γυναίκες. Το συνολικό προφίλ που αναδείχθηκε, πιο «διανοούμενοι», λιγότερο σωματικά δυνατοί και με τάσεις κοινωνικής απομόνωσης, ταιριάζει με στερεότυπα που συχνά συνδέονται με μειωμένη ερωτική επιτυχία στην εφηβεία, κάτι που μπορεί να αφήνει αποτύπωμα και στην ενήλικη ζωή.

Δεν υπάρχουν γονίδια αγαμίας

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα αφορά τον ρόλο των γονιδίων. Η ανάλυση έδειξε ότι περίπου το 15% της πιθανότητας να έχει ή να μην έχει κάποιος σεξουαλική εμπειρία εξηγείται από γενετικούς παράγοντες. Δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένα «γονίδια της αγαμίας», αλλά ένας μεγάλος αριθμός γενετικών παραλλαγών που επηρεάζουν με μικρό τρόπο η καθεμιά. Μάλιστα, υπήρξαν ισχυρές γενετικές συσχετίσεις με την ευφυΐα, το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και την εσωστρέφεια. Παράλληλα, βρέθηκαν θετικές γενετικές συνδέσεις με διαταραχές όπως με τον αυτισμό και την ανορεξία, ενώ αρνητικές συσχετίσεις υπήρχαν με την κατάθλιψη, το άγχος και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής.

Παρά τα πολλά δεδομένα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι o λόγος παραμένει ασαφής. Είναι δύσκολο να στηριχθεί η άποψη ότι η απουσία σεξουαλικών εμπειριών προκαλεί χαμηλότερη ψυχική ευεξία ή αν η προϋπάρχουσα ψυχική κατάσταση δυσχεραίνει την ανάπτυξη σχέσεων. Εξίσου πιθανό είναι να υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας που επηρεάζει και τα δύο. Επίσης, η μελέτη δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει με σαφήνεια όσους δεν είχαν ποτέ επιθυμία για σεξ από εκείνους που απλώς δεν βρήκαν σύντροφο.