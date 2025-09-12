Με αυτές τις 3 στάσεις στο σεξ μπορεί να πάθεις κάταγμα - Πώς θα προστατευθείς

Το σεξ δεν είναι μόνο πηγή ευχαρίστησης αλλά ενέχει και κάποιους κινδύνους. Αναμφίβολα έχει πολλά οφέλη, αποτελεί μορφή αερόβιας άσκησης που δυναμώνει την καρδιά και τους πνεύμονες, ενώ απελευθερώνει ενδορφίνες που ενισχύουν την ψυχική ευεξία. Ωστόσο, κρύβει και κινδύνους (σοβαρών) τραυματισμών.

Οι περισσότεροι μικροτραυματισμοί, όπως εκδορές, μικρές αμυχές ή μυϊκή καταπόνηση, επουλώνονται από μόνοι τους. Κάποιοι άλλοι όμως, όπως τα... κατάγματα πέους, απαιτούν άμεση επίσκεψη στα επείγοντα.

Σύμφωνα με τον δρ. Michael C. Gerling, πιστοποιημένο ορθοπεδικό χειρουργό σπονδυλικής στήλης και διευθυντή μυοσκελετικής φροντίδας στο Bayonne Medical Center του Νιου Τζέρσεϊ, «ο κίνδυνος εμφράγματος σχετίζεται με την ένταση της επαφής και όχι με τη στάση», ενώ το κάταγμα πέους «μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε στάση», αν και τρεις συγκεκριμένες έχουν συσχετιστεί συχνότερα με αυτό. Το πρόβλημα συνήθως εμφανίζεται όταν μια βίαιη διείσδυση εκτρέπεται και χτυπάει στο πυελικό τοίχωμα, επισήμανε ο γιατρός μιλώντας στη New York Post.

Περίπου 1 στους 175.000 άνδρες υφίσταται κάταγμα πέους και έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα ατυχήματα είναι πιο συνηθισμένα το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα.

Τι είναι το κάταγμα πέους;

Πρόκειται για ρήξη του tunica albuginea, του ινώδους ιστού που στηρίζει τη δομή του πέους. Η κάκωση συνοδεύεται συχνά από έναν ήχο «κρακ», έντονο πόνο, απότομη απώλεια στύσης, πρήξιμο και εκτεταμένους μώλωπες.

Όποιος υποψιαστεί κάταγμα πρέπει να πάει αμέσως στο νοσοκομείο. Η αποκατάσταση γίνεται χειρουργικά, με ράψιμο του τραύματος και αποστράγγιση του αίματος, ώστε να αποκατασταθεί η φυσιολογική στύση και η ούρηση. Οι ασθενείς απέχουν από το σεξ για περίπου έξι εβδομάδες, αν και συνήθως μπορούν να επιστρέψουν νωρίτερα στη... δουλειά τους.

Οι πιο επικίνδυνες στάσεις

Έρευνα στη Βραζιλία (2020) που εξέτασε 20 χρόνια περιστατικών κατέληξε ότι:

Η στάση «doggy style» ευθύνεται για το 43% των καταγμάτων,

Το ιεραποστολικό για το 40%,

Και η «γυναίκα από πάνω» για το 12%.

Οι υπόλοιπες στάσεις αφορούσαν μόλις το 4% των περιπτώσεων.

Πώς να μειώσεις τον κίνδυνο

Ο Gerling προειδοποιεί ότι το «άγριο σεξ» συχνά οδηγεί σε ατυχήματα και συστήνει πιο αργό, προσεκτικό ρυθμό και καλή επικοινωνία με την/τον σύντροφο. Σημαντικά μέτρα πρόληψης είναι:

Προσοχή σε λιγότερο σταθερές ή γλιστερές επιφάνειες.

Μεγάλη προσοχή σε στάσεις με αυξημένη δυσκολία, όπως όταν ο ένας σύντροφος σηκώνει τον άλλον.

Προσαρμογή της έντασης και των στάσεων ανάλογα με τις σωματικές αντοχές και τυχόν μυοσκελετικά προβλήματα.

Ο γιατρός τονίζει ότι ακόμα και μικρές ενοχλήσεις στη μέση ή τα γόνατα μπορεί να επιδεινωθούν με στρεβλώσεις, άρσεις ή πιεστικές κινήσεις. Η προθέρμανση, οι διατάσεις και η ενδυνάμωση κορμού συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη τραυματισμών.