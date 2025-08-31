Αυτές οι στάσεις στο σεξ καίνε τις περισσότερες θερμίδες - Ποια βρίσκεται στην «κορυφή»

Ποιος χρειάζεται γυμναστήριο όταν έχει… κρεβατοκάμαρα;

Το σεξ δεν είναι μόνο καλό για την ερωτική σου ζωή, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και σαν έντονη προπόνηση που καίει θερμίδες και σε κάνει πιο «ελαφρύ» για τη ζυγαριά.

Η πλατφόρμα NowPatient παρουσίασε έναν πρωτότυπο «υπολογιστή sexercise» που δείχνει ακριβώς πόσες θερμίδες καίγονται σε κάθε στάση.

Πήγαινε προετοιμασμένος

Αλλά πρόσεξε: μην μπεις απροετοίμαστος στο κρεβάτι.

«Φροντίστε να έχετε φάει και να είστε ενυδατωμένοι, γιατί για να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη από το σεξ ως γυμναστική, πρέπει να στοχεύσετε σε τουλάχιστον 30 λεπτά», εξηγεί η πιστοποιημένη σεξουαλική παιδαγωγός Emma Hewitt στο The Healthy.

Κι όμως, αυτό δεν είναι εύκολο. Έρευνες δείχνουν ότι η μέση σεξουαλική επαφή ετεροφυλόφιλων ζευγαριών διαρκεί μόλις πέντε με έξι λεπτά. Αν λοιπόν θέλεις πραγματικά να ιδρώσεις, πρέπει να ξεπεράσεις το κλασικό «γρήγορο».

Η κορυφαία στάση που «καίει» θερμίδες

Σύμφωνα με τον υπολογιστή του NowPatient, η κορυφαία στάση για καύση θερμίδων είναι το «butter churner». Σε αυτήν, ο ένας σύντροφος ξαπλώνει ανάσκελα με τα πόδια ψηλά, σαν σε άσκηση γιόγκα shoulder stand, ενώ ο άλλος σκύβει από πάνω και διεισδύει.

Γνωστή και ως squat thruster, η στάση αυτή προσφέρει στον διεισδύοντα σύντροφο μια γερή προπόνηση της κάτω πλευράς του σώματος, καίγοντας περίπου 211 θερμίδες σε μόλις 30 λεπτά.

Ο δέκτης, από την άλλη, δεν μένει αμέτοχος: ενεργοποιεί κορμό, ώμους και πλάτη, ενώ παράλληλα επιτυγχάνει μια πλήρη διάταση σώματος. Αν και ο υπολογιστής δεν δίνει ακριβές νούμερο, άλλες εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 106 θερμίδες ανά μισάωρο.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα; «Η στάση αυτή είναι ιδανική για βαθιά διείσδυση και για διέγερση του G-Spot ή του P-Spot», εξηγεί η εκπαιδεύτρια kink και ειδικός σε θέματα σεξ Julieta Chiaramonte στο Men’s Health.

Όμως προειδοποιεί: «Αν δυσκολεύεστε με την ευλυγισία ή τη γενικότερη σωματική δύναμη, αν δεν αντέχετε να είστε σχεδόν ανάποδα ή να πιέζεστε σε παράξενες στάσεις, τότε το Butter Churner δεν είναι για εσάς».

Οι εναλλακτικές «θερμιδοβόρες» στάσεις

Αν αυτό ακούγεται δύσκολο, το σεξ σε όρθια στάση είναι μια καλή εναλλακτική. Καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις πιο «θερμιδοβόρες» στάσεις, καίγοντας 198 θερμίδες για τον διεισδύοντα και 145 για τον δέκτη σε 30 λεπτά.

Η στάση αυτή απαιτεί δύναμη στον κορμό, ισορροπία και γερά μπράτσα, ιδιαίτερα για εκείνον που σηκώνει το βάρος. Ωστόσο, η γυναικεία απόλαυση φαίνεται να υπολείπεται, καθώς παλαιότερη μελέτη την κατέταξε ανάμεσα στις χειρότερες για γυναικείο οργασμό - με ποσοστό μόλις 17%.

Στην τρίτη θέση συναντάμε το doggy style, που βοηθά τον ενεργό σύντροφο να κάψει 182 θερμίδες και τον δέκτη περίπου 103 σε μισή ώρα. Σε αυτή τη στάση, εκείνος που είναι στα τέσσερα γυμνάζει γλουτούς και τετρακέφαλους, ενώ ο διεισδύων μπορεί να ανεβάσει ένταση και να ενισχύσει το cardio.

Και οι γυναίκες δεν μένουν παραπονεμένες, έρευνες δείχνουν ότι το doggy style οδηγεί στις περισσότερες γυναικείες κορυφώσεις, με εντυπωσιακό ποσοστό 79%.

Στη συνέχεια έρχεται το «kneeling wheelbarrow»: ο ένας σύντροφος στηρίζεται στα τέσσερα, ενώ ο άλλος τον σηκώνει από τη λεκάνη, μια στάση που θυμίζει ακροβατικό και γυμνάζει χέρια, κορμό και ισορροπία. Ο διεισδύων καίει περίπου 167 θερμίδες σε 30 λεπτά και ο δέκτης γύρω στις 149.

Πέμπτη στη λίστα είναι η στάση του λωτού, όπου οι σύντροφοι κάθονται αντικριστά, ο ένας σταυροπόδι και ο άλλος επάνω του. Εδώ, και οι δύο απολαμβάνουν ήπια αλλά αποτελεσματική προπόνηση στον κορμό, στους μηρούς και στη λεκάνη, καίγοντας περίπου 148 θερμίδες σε μισή ώρα.

Άλλες στάσεις που ξεπερνούν τις 100 θερμίδες ανά μισάωρο είναι το eagle, το legs-up και το spooning, σύμφωνα με το NowPatient.

Οι στάσεις που καίνε τις λιγότερες θερμίδες και τα προκαταρκτικά

Μετά από αυτές, η καύση μειώνεται αισθητά. Ο «υπολογιστής sexercise» εκτιμά ότι το sixty-nine καίει μόλις 78 θερμίδες σε 30 λεπτά, η squat στάση περίπου 50 και το reverse cowgirl μόλις 48.

Στην τελευταία θέση της λίστας βρίσκεται η κλασική cowgirl, με μόλις 39 θερμίδες ανά μισάωρο. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που ο υπολογιστής του NowPatient δεν λαμβάνει υπόψη και μπορεί να αυξήσει σημαντικά την καύση: τα προκαταρκτικά.

Μελέτες δείχνουν ότι όσο περισσότερη ώρα αφιερώνετε σε στοματικό σεξ, χάδια, φιλιά και άλλες τεχνικές ερωτικής διέγερσης, τόσο περισσότερες θερμίδες καίτε. Για παράδειγμα, μια γυναίκα βάρους 72 κιλών μπορεί να κάψει περίπου 145 θερμίδες μόνο δίνοντας ένα μασάζ 30 λεπτών.