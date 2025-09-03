Ποια είναι η καλύτερη ώρα για σεξ ανάλογα με την ηλικία σας - Ειδικός αποκαλύπτει

Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος; Πιστεύεις ότι το (αγουροξυπνημένο) πρωινό σεξ θα σου προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσεις τη μέρα σου ή προτιμάς τις βραδινές ερωτικές περιπτύξεις, που θα σε στείλουν να αναπαυθείς στην αγκαλιά του Μορφέα σαν... πουλάκι;

Υπάρχει, άραγε, ιδανική ώρα μέσα στη μέρα για να κάνει κάποιος σεξ; Αλλάζουν, άραγε, οι προτιμήσεις καθώς περνούν τα χρόνια; Αν και τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται θέσφατο, μελέτη διαπίστωσε ότι το σεξ συνήθως συμβαίνει αργά το βράδυ.

Το βράδυ πάντως είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές χρονικό διάστημα για να κάνει κάποιος σεξ. Το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι προτιμά τον αυνανισμό νωρίς το πρωί σε σχέση με το βράδυ (10%), ενώ το foot sex, το σεξ με ερωτικά παιχνίδια, το εικονικό σεξ, το πρωκτικό σεξ και το BDSM ήταν πιο πιθανό να πραγματοποιηθούν αργά το απόγευμα.

Το φύλο επίσης παίζει ρόλο, καθώς η έρευνα από το Lovehoney αποκάλυψε ότι οι άνδρες είναι γενικά πιο ερωτικοί μεταξύ 6 π.μ. και 9 π.μ.

Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να διεγείρονται μεταξύ 11 μ.μ. και 2 π.μ., με μόλις το 11% να παραδέχεται ότι έχει σεξουαλικές ορμές τις πρωινές ώρες.



Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για να το κάνετε, μάλλον ότι είναι η πιο συνηθισμένη. Πώς, όμως, επηρεάζει η ηλικία τον τρόπο που θα το κάνετε;

Ηλικία 20-30: Ανέλιξη και λάμψη

Ο μέσος Βρετανός μπορεί να έχει την πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική εμπειρία του στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών, αλλά στην πραγματικότητα η δεκαετία των 20 είναι πιθανό να είναι μια από τις πιο καυτές περιόδους της ζωής του.

Όπως λέει στο Metro ο Mike Kocsis, ειδικός σε θέματα ορμονικής υγείας και ιδρυτής του Balance My Hormones, οι ορμόνες είναι συνήθως στο πιο «ισχυρό» τους επίπεδο στα 20 -δηλαδή όταν βρίσκεται κανείς στο απόγειο της γονιμότητάς του.

«Έχεις υψηλότερη λίμπιντο, ειδικά γύρω από την ωορρηξία, και έχεις περισσότερη ενέργεια και συναισθηματική αντίδραση στις ερωτικές περιπτύξεις», εξηγεί ο Mike Kocsis.



Βιολογικά, το σώμα σού λέει να κάνεις μωρά (είτε τα θέλεις, είτε όχι), οπότε μπορεί να ξυπνήσεις με ανυπομονησία -καθιστώντας το πρωί την ιδανική ώρα για αχαλίνωτο σεξ.



Τα 20 είναι επίσης μια ιδανική περίοδος για «εξερεύνηση και αυθορμητισμό». Έτσι, η April Maria, σεξολόγος στο Hot Octopuss, προτείνει ότι η καλύτερη στιγμή μπορεί επίσης να είναι «όποτε σου έρθει η διάθεση».



Ωστόσο, εάν παίρνει κανείς ορμονική αντισύλληψη όπως αντισυλληπτικό χάπι, οι ορμονικοί κύκλοι συνήθως καταστέλλονται -καταστέλλοντας και τη λίμπιντο.

Unsplash

Ηλικία 30-40: Σεξ με Google Calendar

Ανοίξτε το Google Calendar, επειδή τα 30 είναι η εποχή για να υιοθετήσετε το προγραμματισμένο σεξ. Η καλύτερη στιγμή είναι όποτε έχετε χρόνο.



Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των 20, έχετε τη δυνατότητα να είστε αυθόρμητοι, αλλά καθώς ξεκινά η τρίτη δεκαετία της ζωής σας, μπορεί να βρεθείτε να αναλαμβάνετε ευθύνες, όπως μικρά παιδιά ή μια δουλειά με πολύ άγχος -συνθήκες που απαιτούν προγραμματισμό στην κρεβατοκάμαρα.



Αυτές οι αλλαγές μπορεί επίσης να αυξήσουν τα επίπεδα άγχους -κάτι που μπορεί να προκαλέσει ορμονικά προβλήματα.



Όπως εξηγεί ο Mike Kocsis, η ορμόνη του στρες μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σεξουαλικών ορμονών, αυξάνοντας την προλακτίνη (η οποία «καταστέλλει την αναπαραγωγική λειτουργία») και μειώνοντας την ντοπαμίνη -γνωστή και ως ορμόνη της ευχαρίστησης.



Δεν είναι όμως όλα τα νέα άσχημα. Η δεκαετία των 30 είναι γεμάτη με κάθε είδους ορμονικές αλλαγές -και κατά την άποψη του Mike Kocsis, αυτές μπορούν στην πραγματικότητα να κάνουν τη σεξουαλική σας ζωή «βαθιά και πιο ικανοποιητική συναισθηματικά».



«Το σεξ μπορεί να καθοδηγείται λιγότερο από ορμονικές αιχμές και περισσότερο από την εμπιστοσύνη, τη σύνδεση και τον δεσμό που βασίζεται στην ωκυτοκίνη», εξηγεί ο Mike Kocsis.



«Οι διακυμάνσεις στα οιστρογόνα και την τεστοστερόνη μπορούν να κάνουν τη σεξουαλική επιθυμία λιγότερο προβλέψιμη, αλλά η ισχυρότερη επίγνωση του σώματος και το συναισθηματικό βάθος μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ικανοποίηση».

Ηλικία 40-50: Κάντε έρωτα στο διάλειμμα για μεσημεριανό γεύμα

Στα 40, μπορεί να διαπιστώσετε ότι η ρουτίνα σας αλλάζει ξανά. Τα παιδιά μπορεί να έχουν μεγαλώσει και να έχουν γίνει έφηβοι -αφήνοντας έτσι ανοικτό το παράθυρο για πρωινό σεξ ενώ κοιμούνται- ή το άγχος της δουλειάς μπορεί να έχει υποχωρήσει με την εμπειρία.



Έχοντας αυτό κατά νου, αυτή η χρυσή εποχή σηματοδοτεί την επιστροφή του αυθορμητισμού. Όσον αφορά τον χρόνο, το πρωινό σεξ «μπορεί να επιστρέψει -ή μπορεί να διαπιστώσετε ότι τα Σαββατοκύριακα, τα διαλείμματα για μεσημεριανό γεύμα ή αυτές οι αυθόρμητες, κλεμμένες στιγμές σας ταιριάζουν καλύτερα», λέει η April.



Ορμονικά, όμως, όταν οι γυναίκες φτάνουν στην εμμηνόπαυση, συνήθως μεταξύ 45 και 55 ετών, οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα διέγερσης.



Η λίμπιντο μπορεί να είναι χαμηλότερη, η κολπική ξηρότητα μπορεί να εμφανιστεί και η κατακόρυφη πτώση των επιπέδων τεστοστερόνης σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσετε σε οργασμό. Με άλλα λόγια, ξεχάστε τις γρήγορες στιγμές της δεκαετίας των 20.



Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, όμως. Αυτές οι ορμονικές αλλαγές μπορεί να σημαίνουν ότι είστε «πιο ευαίσθητοι σε ό,τι σας κάνει να νιώθετε καλά και σε ό,τι όχι».



Όπως μοιράζεται ο Mike Kocsis, αυτό θα μπορούσε να σας κάνει να «νιώθετε λιγότερο πρόθυμοι για μη ικανοποιητικό σεξ, ενθαρρύνοντας την καλύτερη αυτογνωσία και επικοινωνία με τον σύντροφο».

Έτσι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας των 40, γίνεται ακόμη πιο σημαντικό να δημιουργήσετε έναν «απαλλαγμένο από πίεση» χώρο για οικειότητα.

Unsplash

Ηλικία 50-60: Πρωινή σεξουαλική αναγέννηση



Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των 50, τόσο τα οιστρογόνα όσο και η τεστοστερόνη τείνουν να μειώνονται -αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η σεξουαλικότητά σας πρέπει να εξασθενίσει μαζί τους.



Όπως ακριβώς και στα 40, αυτή η περίοδος δίνει την ευκαιρία να είσαι πιο συνειδητός με το σεξ -και όπως λέει ο Mike Kocsis, «η ωκυτοκίνη γίνεται πιο σημαντική από ποτέ για την οικειότητα».



Έτσι, το σεξ στα 50 έχει λιγότερο να κάνει με τη συχνότητα και περισσότερο με τον αισθησιασμό, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει μη σεξουαλικές μορφές οικειότητας όπως «αγκαλιά, επικοινωνία και επαφή δέρμα με δέρμα».



Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αυτή η δεκαετία είναι ιδανική για να αξιοποιήσει κανείς στο έπακρο την πρωινή ή μεσημεριανή οικειότητα, και το παν είναι να εκμεταλλευτεί κανείς τη στιγμή που τα επίπεδα ενέργειας είναι πιο πιθανό να κορυφωθούν. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, όπως λέει ο σοφός λαός.



Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προκλήσεις, όπως διαταραχές ύπνου, αλλαγές θερμοκρασίας, κολπική ξηρότητα και αναξιόπιστες στύσεις -και όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τόσο τον χρόνο όσο και την επιθυμία.



«Για κάποιους, η εξερεύνηση του πρωινού ή του μεσημεριανού σεξ, όταν η ενέργεια είναι υψηλότερη και το σώμα πιο ξεκούραστο, μπορεί να είναι πιο ευχάριστη και προσιτή», προσθέτει η April, σημειώνοντας ότι «είναι απαραίτητο να ακούνε το σώμα τους και τι τους ταιριάζει».

Ηλικία 60+: Απογεύματα και βράδια

Ορμονικά, τα 60 προσφέρουν μια χρυσή ευκαιρία να δώσετε προτεραιότητα στην ευχαρίστηση. Τα παιδιά σας μπορεί να έχουν μεγαλώσει και να έχουν φύγει από το σπίτι, και καθώς πλησιάζετε στη συνταξιοδότηση, οι ανησυχίες για την εργασία σύντομα θα αποτελούν παρελθόν.

Όπως εξηγεί ο Mike Kocsis, από τα 60 και μετά, μπορεί να βρεθεί κανείς σε μια «φάση σεξουαλικότητας που είναι πιο πλούσια και πιο συνειδητή από ποτέ».



Η μείωση των επιπέδων στρες μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα κορτιζόλης -και χωρίς οι ορμόνες να κυμαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, το σώμα σας είναι σε θέση να «σταματήσει να ταλαντεύεται μεταξύ υψηλών και χαμηλών επιπέδων».

Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ξεκάθαρη σχέση με την επιθυμία σας, ακόμα κι αν η επιθυμία είναι πιο ήσυχη από ό,τι ήταν στο παρελθόν.



Σε μεγάλο βαθμό, είναι σαν να είσαι ξανά στα 20 -απλώς με μερικές ακόμα ρυτίδες. Σωματικά, το σώμα ανταποκρίνεται καλύτερα με περισσότερο χρόνο και χαλάρωση, οπότε η April συμβουλεύει ότι τα απογεύματα και τα βράδια μπορεί να αποτελέσουν μια κατάλληλη ευκαιρία για να εξερευνήσεις την οικειότητα.



Προσθέτει ότι «το να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου είναι το κλειδί», καθώς και «να στραφείς σε νέους τρόπους για να εξερευνήσεις την ευχαρίστηση έξω από τα κοινωνικά πρότυπα». Τι πιο σέξι από αυτό;