Αυτοί είναι οι πέντε πιο ελκυστικοί προορισμοί για συνταξιούχους - Ψηλά στη λίστα η Ελλάδα

Οι περισσότεροι από εμάς ονειρευόμαστε τη στιγμή που θα πάρουμε σύνταξη. Και μαζί με αυτή τη στιγμή, ονειρευόμαστε πώς (αλλά και πού) θα περάσουμε τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, μακριά από τις έγνοιες και το άγχος της εργασίας.

Τρεις ευρωπαϊκές χώρες κατατάχθηκαν φέτος στους πέντε πιο ελκυστικούς προορισμούς για συνταξιούχους παγκοσμίως, με βάση την υψηλή ποιότητα ζωής, τη φορολογική αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και οι πολλές επιλογές μετακόμισης στο εξωτερικό τροφοδοτούν τη λεγόμενη «μετανάστευση των συνταξιούχων». Κι αν δεν είστε σίγουροι, πού να περάσετε τα «χρυσά χρόνια» σας, την απάντηση δίνει η Παγκόσμια Έκθεση Συνταξιοδότησης του 2025.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έκθεση, οι καλύτερες χώρες για μετεγκατάσταση είναι η Πορτογαλία, ο Μαυρίκιος και η Ισπανία, ενώ ακολουθούν η Ουρουγουάη και η Αυστρία.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από την Global Citizen Solutions, απαριθμεί 44 προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων μόνο εκείνων με επίσημα προγράμματα βίζας συνταξιοδότησης.

«Η διεθνής μετανάστευση συνταξιούχων μετατοπίζεται από μια εξειδικευμένη επιλογή σε μια κυρίαρχη επιλογή για άτομα που δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής, την ασφάλεια, την προσιτή τιμή και τη σταθερότητα», δήλωσε στο Euronews Business η Δρ. Laura Madrid, επικεφαλής ερευνήτρια της μελέτης.

Τα προγράμματα βίζας συνταξιοδότησης

Όσον αφορά τα προγράμματα βίζας συνταξιοδότησης, περισσότερο από το 36% όλων των ευκαιριών είναι διαθέσιμες στην Αμερική και σχεδόν το 32% στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση. Ωστόσο, η έρευνα διαπίστωσε ότι αυτά τα προγράμματα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στην Ασία και την Αφρική.



Οι χώρες που προσφέρουν προγράμματα βίζας βαθμολογήθηκαν με άριστα το 100, με βάση παράγοντες όπως η ευκολία μετεγκατάστασης, το κόστος ζωής και τα φορολογικά οφέλη για τους συνταξιούχους.



Η πλειοψηφία, το 93%, προσφέρει επίσης σαφείς οδούς προς την απόκτηση της υπηκοότητας, με τις μισές χώρες να επιτρέπουν στους αιτούντες να αποκτήσουν την υπηκοότητα σε πέντε χρόνια ή λιγότερο.



Σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ατόμων με υψηλή καθαρή αξία, σχεδόν τα 2/3 των χωρών, το 61%, προσφέρουν εξατομικευμένα φορολογικά οφέλη για τους συνταξιούχους, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Μάλτας και της Κύπρου.



Το κόστος εφαρμογής και η ασφάλεια αποτελούν επίσης προτεραιότητες σε περίπου τα 2/3 αυτών των προγραμμάτων, με τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Αυστρίας, να σημειώνουν υψηλή βαθμολογία.

Ποιες χώρες είναι οι καλύτερες για συνταξιοδότηση και γιατί

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες ξεχωρίζουν στην κατάταξη χάρη στην υψηλή ποιότητα ζωής, την καλή υγειονομική περίθαλψη και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Επιπλέον, όποιος διαθέτει βίζα διαμονής για μια χώρα Σένγκεν, μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα και στις 27 χώρες Σένγκεν για βραχυπρόθεσμη διαμονή.



Η Νότια Ευρώπη φαίνεται να έχει κερδίσει την κούρσα με τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα της σε συνδυασμό με έναν μεσογειακό τρόπο ζωής.

«Με το 32% των παγκόσμιων επιλογών βίζας συνταξιοδότησης, η Ευρώπη ηγείται στην υγειονομική περίθαλψη, την ασφάλεια και την ένταξη, ενώ οι νότιοι κόμβοι όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα προσθέτουν ήπιο κλίμα, διαχειρίσιμο κόστος και φιλικές προς τους συνταξιούχους βίζες παθητικού εισοδήματος», δήλωσε η Δρ. Laura Madrid.

Σύμφωνα με την έκθεση, η Πορτογαλία βρίσκεται στην κορυφή της συνολικής λίστας με τα πιο ευνοϊκά προγράμματα βίζας συνταξιοδότησης σε όλο τον κόσμο.



«Η Πορτογαλία βρίσκεται στην κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Συνταξιοδότησης για το 2025, καθώς η βίζα D7 είναι μία από τις πιο περιζήτητες βίζες παθητικού εισοδήματος στην Ευρώπη», δήλωσε ο Adalberto Pucca, επικεφαλής των υπηρεσιών παγκόσμιας κινητικότητας στην Global Citizen Solutions.



«Η ελκυστικότητά του πηγάζει από έναν συνδυασμό προσβάσιμων προϋποθέσεων εισόδου και μιας σαφούς οδού προς την πορτογαλική μόνιμη διαμονή και υπηκοότητα», πρόσθεσε.



«Πέρα από την ίδια τη βίζα, η Πορτογαλία προσφέρει συναρπαστικά βασικά στοιχεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους συνταξιούχους: σημαντικά χαμηλότερο κόστος ζωής σε σύγκριση με άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, άριστες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, αξιόπιστο φορολογικό σχεδιασμό... ήπιο κλίμα με ισχυρές περιβαλλοντικές βαθμολογίες, μία από τις ασφαλέστερες κοινωνίες της Ευρώπης και εξαιρετική ποιότητα ζωής».



Μια άλλη χώρα με υψηλή κατάταξη είναι η Ισπανία, η οποία ανακηρύχθηκε ο τρίτος καλύτερος προορισμός για συνταξιούχους, ενώ η Αυστρία θεωρείται η πέμπτη καλύτερη επιλογή σε όλο τον κόσμο. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προτιμώνται συχνά για τα παγκόσμιας κλάσης συστήματα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης που διαθέτουν, με χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία και η Ισπανία να ξεχωρίζουν.

Πηγή: Global Citizen Solutions/Euronews

Οι χώρες της Αμερικής

Οι προορισμοί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θεωρούνται επίσης καλές επιλογές λόγω της φορολογικής τους αποδοτικότητας και του χαμηλότερου κόστους ζωής για τους αλλοδαπούς.



Οι χώρες της Αμερικής προσφέρουν γενναιόδωρες φορολογικές απαλλαγές για εισόδημα από το εξωτερικό, ενώ το κόστος ζωής είναι γενικά χαμηλότερο από ό,τι στην Ευρώπη.



Οι προορισμοί της Λατινικής Αμερικής - όπως η Παραγουάη, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή - είναι γνωστοί για την παροχή μόνιμης άδειας διαμονής είτε αμέσως, είτε μετά από σύντομες περιόδους, ενώ μέρη στην Καραϊβική και την Κεντρική Αμερική όπως ο Παναμάς, η Μπελίζ, η Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ και η Νικαράγουα συχνά παρέχουν άμεση φορολογική ελάφρυνση για τους συνταξιούχους και ευρείες απαλλαγές για εισόδημα από αλλοδαπές πηγές.



Τα ασιατικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες, προσφέρουν ένα μείγμα ζεστού καιρού όλο το χρόνο και σχετικά χαμηλών απαιτήσεων εισοδήματος σε συνδυασμό με εύκολες ανανεώσεις βίζας.



Σε αφρικανικούς προορισμούς όπως ο Μαυρίκιος και το Πράσινο Ακρωτήριο, τα απλά φορολογικά συστήματα και οι σαφείς απαλλαγές συνδυάζονται με ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.



Πολλές χώρες είναι πρόθυμες να καλωσορίσουν τους διεθνείς συνταξιούχους, καθώς αυτά τα άτομα μπορούν να ενισχύσουν τις καταναλωτικές δαπάνες, παρόλο που οι ντόπιοι μπορεί να υποφέρουν εάν το κόστος διαβίωσης αυξηθεί από τους πλούσιους ομογενείς.



Τα προγράμματα Golden Visa και D7 της Πορτογαλίας έχουν συνολικά δημιουργήσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμεσες ξένες επενδύσεις από την έναρξή τους, μεγάλο μέρος των οποίων διοχετεύτηκε απευθείας στον τομέα των ακινήτων. Στην Ισπανία, παρόμοια προγράμματα έχουν προσελκύσει περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2014 και 2023, αν και η Μαδρίτη έχει πλέον σταματήσει το πρόγραμμα χρυσής βίζας για επενδυτές σε ακίνητα.