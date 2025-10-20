«Ανάσα» για 2 εκατομμύρια συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν αυξήσεις και επιδόματα ως το τέλος του έτους

Μπαράζ παρεμβάσεων που ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο την πραγματική αύξηση των αποδοχών από το τέλος του 2025 και την αναπλήρωση των απωλειών λόγω ακρίβειας.

Κεντρικός πυλώνας του πακέτου είναι η οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που ανοίγει τον δρόμο για γενικευμένες αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά και η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ για τους πιο ευάλωτους.

1. Επίδομα 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο

Από τα μέσα Νοεμβρίου θα αρχίσει η καταβολή του ετήσιου επιδόματος στους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Το ποσό θα ανέρχεται σε 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Δικαιούχοι είναι περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι), καθώς και άτομα που λαμβάνουν αναπηρικές παροχές ή συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το επίδομα καθιερώνεται ως ετήσια καταβολή κάθε Νοέμβριο.

2. Αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο

Στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026, που θα πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, έρχεται νέα αύξηση 2,4% – 2,6%.

Οι μηνιαίες ενισχύσεις θα κυμαίνονται από 19 έως 70 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

Συντάξεις έως 850 ευρώ: αύξηση 19–22 €/μήνα

Συντάξεις 1.300–1.500 ευρώ: 35–39 €/μήνα

Συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ: έως 70 €/μήνα

Μετά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο φάσεις, άλλοι 671.000 συνταξιούχοι θα δουν για πρώτη φορά καθαρή αύξηση. Από αυτούς, περίπου 300.000 θα λάβουν το 100% της αύξησης μέσα στο 2026, ενώ οι υπόλοιποι το 50%, ανάλογα με το ύψος της προσωπικής τους διαφοράς. Από 1/1/2027, όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλήρη ετήσια αύξηση.

3. Ελάφρυνση στην Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)

Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ θα ωφεληθούν από τη νέα ρύθμιση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Παγώνει η μετάβαση σε ανώτερο κλιμάκιο όταν η σύνταξη αυξάνεται λόγω πρόσθετων ενσήμων.

Έτσι, οι κρατήσεις μένουν στο 3% και δεν ανεβαίνουν στο 6%, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Αναδρομικά για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους

Τον περασμένο μήνα, 47.000 στρατιωτικοί συνταξιούχοι έλαβαν αναδρομικά έως 2.728 ευρώ από μειώσεις κρατήσεων του 2012. Παράλληλα, 25.000 – 50.000 συνταξιούχοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά έως 4.000 ευρώ (με τόκο 6%) για περικοπές κύριων, επικουρικών και δώρων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ του 2020.

Ακόμη, περίπου 370.000 συνταξιούχοι με εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές αναμένουν την εκδίκαση και καταβολή των ποσών, καθώς οι διαδικασίες στα Πρωτοδικεία προχωρούν με καθυστέρηση έως τριών ετών.

Επιπλέον, 43.000 συνταξιούχοι περιμένουν αναδρομικά από τη βελτίωση των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου Βρούτση, λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των φακέλων από τα πρώην Ταμεία.

Με το παραπάνω πλέγμα παρεμβάσεων, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων και να διορθώσει παθογένειες ετών στο ασφαλιστικό σύστημα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, στόχος είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να αυξηθεί σταδιακά, διασφαλίζοντας σταθερότητα και δικαιοσύνη για τους απόμαχους της εργασίας.