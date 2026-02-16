Χειρόφρενο τραβούν ξανά τα ταξί: Τριήμερη απεργία από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα τις κινητοποιήσεις τους είναι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί που διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
Με απεργίες διαρκείας απειλούν τα Σωματεία ταξί που σκληραίνουν τη στάση τους και προχωρούν αυτή τη φορά σε τριήμερη απεργία από την Τρίτη 17/02 έως και την Πέμπτη 19/02 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.
Ωστόσο, στο πλευρό τους στην απεργία θα σταθούν και τα ταξί σε όλη τη χώρα καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί θα τραβήξουν αντίστοιχα χειρόφρενο για 2 ημέρες την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.
Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ
Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει.
Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
- Στην απαξίωση του επαγγέλματος
- Στην προχειρότητα της νομοθέτησης
- Στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».