Χειρόφρενο τραβούν ξανά τα ταξί: Τριήμερη απεργία από Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Με απεργίες διαρκείας απειλούν τα Σωματεία ταξί που σκληραίνουν τη στάση τους και προχωρούν αυτή τη φορά σε τριήμερη απεργία από την Τρίτη 17/02 έως και την Πέμπτη 19/02 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΤΑ.

Ωστόσο, στο πλευρό τους στην απεργία θα σταθούν και τα ταξί σε όλη τη χώρα καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί θα τραβήξουν αντίστοιχα χειρόφρενο για 2 ημέρες την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών θα προκηρύξουν απεργία διαρκείας.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σημειώνεται πως ο ΣΑΤΑ ζητά:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, «το υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει.

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι: