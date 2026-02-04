Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη η απεργία των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου καθώς τα σωματεία ΣΑΤΑ και ΕΡΜΗΣ συνεχίζουν για δεύτερο 24ωρο τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους.

Την Τρίτη, μέλη του ΣΑΤΑ πραγματοποιήσαν πορεία διαμαρτυρίας από τα γραφεία του σωματείου στην οδό Μάρνη έως το Μέγαρο Μαξίμου και παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου στην κυβέρνηση. Το βασικό αίτημα των οδηγών, είναι να αποσυρθεί το σχέδιο για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση. Ζητούν ακόμη, να επιτραπεί στα οχήματα να εισέρχονται έμφορτα στις λεωφορειολωρίδες.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανάρτηση του σωματείου ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «ΕΡΜΗΣ».

Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Τι αναφέρει η ανακοίνωσή τους

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

-Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

-Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.



-Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

-Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

-Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».