Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Νοεμβρίου 2025 - Ποιοι θα... πάνε πρώτοι στα ΑΤΜ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ημέρα που οι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ οι πληρωμές ακολουθούν τον κανόνα μισθωτών και μη μισθωτών που αφορά τον διαχωρισμό των ασφαλιστικών ταμείων και κατηγοριών συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής:

- Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

- Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σημειώνεται πως τα ποσά εμφανίζονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της ημερομηνίας πληρωμής. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι πρώτοι στα ΑΤΜ θα πάνε οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

Θα ακολουθήσουν οι μισθωτοί συνταξιούχοι που θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους τρία 24ωρα αργότερα. Συγκεκριμένα, οι συντάξεις του Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμες στα ΑΤΜ από τη Δευτέρα 27/10 το απόγευμα, καθώς 28η Οκτωβρίου είναι αργία και δεν γίνονται δημόσιες πληρωμές.

Το... μπόνους του Νοεμβρίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μέσα Νοεμβρίου 2025 θα αρχίσει η καταβολή του ετήσιου επιδόματος στους συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Πρόκειται για το γνωστό «250άρι» (500 ευρώ για ζευγάρια), που θα ξεκινήσει να δίνεται από φέτος σε περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.