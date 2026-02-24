Κίνηση: Στο «κόκκινο» Αττική Οδός, Κηφισός - Καραμπόλα επτά ΙΧ στη Χαλυβουργική

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου να επιβαρύνει το ήδη πυκνό οδικό δίκτυο.

Στο ύψος της Χαλυβουργικής σημειώθηκε καραμπόλα επτά αυτοκινήτων, δυσχεραίνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία. Στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Περιφερειακή Αιγάλεω, λίγα χιλιόμετρα πριν από την έξοδο προς Ελευσίνα.

Στον Κηφισό το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα ανόδου, από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και σχηματίζονται ουρές κατά διαστήματα. Στο ρεύμα καθόδου η κίνηση είναι ελαφρώς πιο ομαλή, χωρίς όμως να λείπουν οι καθυστερήσεις.

Στη Λεωφόρο Κηφισίας οι καθυστερήσεις εμφανίζονται κυρίως στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος των Αμπελοκήπων, του Χαλανδρίου και του Αμαρουσίου. Προβλήματα παρατηρούνται και στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα ανόδου στην Ηλιούπολη.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αττική Οδό

Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις κυμαίνονται:

5–10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία

5–10 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Δουκίσσης Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας