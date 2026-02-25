Στο «κόκκινο» από νωρίς η κίνηση στην Αττική - Τροχαία σε Κατεχάκη και παραλιακή

Κίνηση: Με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και σοβαρές καθυστερήσεις ξεκίνησε η Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο, με την ταλαιπωρία να γίνεται αισθητή από νωρίς το πρωί.

Τα σημαντικότερα προβλήματα παρατηρούνται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένες καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια, προκαλώντας εμπόδια στη μετακίνηση των οδηγών.

Την ίδια στιγμή, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων η κίνηση εντείνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τμηματικά προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη και στην παραλιακή

Δύο τροχαία ατυχήματα προκάλεσαν σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική, με μποτιλιάρισμα τόσο στην Κατεχάκη όσο και στην παραλιακή οδό, στο ύψος της Καλλιθέα. Ευτυχώς, από κανένα από τα δύο περιστατικά δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αυτά τα δύο κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Προβλήματα στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο χρειάζονται 10-15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις επίσης υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία.