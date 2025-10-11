Ποιοι και πότε θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις το επόμενο 6μηνο - Αναλυτικά τα ποσά

Το επόμενο εξάμηνο φέρνει… βροχή παροχών για περίπου 5,5 εκατομμύρια πολίτες, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, νέα επιδόματα και αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ξεκινούν τον Νοέμβριο και ολοκληρώνονται τον Απρίλιο του 2026, σηματοδοτώντας ένα εξάμηνο ενίσχυσης των εισοδημάτων απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση.

Οκτώβριος – Αυξήσεις για ένστολους

Μέχρι το τέλος του μήνα, πάνω από 160.000 ένστολοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η αύξηση φτάνει κατά μέσο όρο τα 145 ευρώ τον μήνα.

Για τα Σώματα Ασφαλείας, οι αποδοχές ενισχύονται κατά 111 ευρώ.

Οι αλλαγές προέρχονται από την αναμόρφωση του ειδικού μισθολογίου.

Νοέμβριος – Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου

Στο δεύτερο 15ήμερο του Νοεμβρίου, περίπου 1,4 εκατ. συνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι όσοι:

έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη,

έχουν εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι/χήροι) ή έως 26.000 ευρώ (έγγαμοι),

καθώς και δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ή συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τον ίδιο μήνα ξεκινά και η μόνιμη «επιστροφή ενοικίου» για περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά.

Το ποσό αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο ετησίως (έως 800 ευρώ),

αυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Οι οικογένειες με φοιτητική στέγη θα λάβουν διπλή επιδότηση.

Δεκέμβριος – Αυξήσεις στις συντάξεις

Στο τέλος Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, με τις πληρωμές του Ιανουαρίου.

Η αύξηση θα κινηθεί μεταξύ 2,5% και 2,7%, ανάλογα με τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ.

Αυξήσεις θα δουν και 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Το 2026 θα λάβουν το 50% της αύξησης,

και το 100% το 2027.

Παράδειγμα: αν η αύξηση είναι 30 ευρώ, ο συνταξιούχος με μεγάλη προσωπική διαφορά θα πάρει 15 ευρώ φέτος και το υπόλοιπο το 2027.

Ιανουάριος – Νέο επίδομα για αποφοίτους ΑΕΙ και Πολυτεχνείων

Από τον Ιανουάριο, δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που έχουν πενταετή φοίτηση σε ΑΕΙ ή Πολυτεχνεία θα λάβουν επιπλέον επίδομα, ενισχύοντας το μηνιαίο εισόδημά τους.

Απρίλιος – Νέα αύξηση κατώτατου μισθού

Από 1η Απριλίου 2026, έρχεται η 6η συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού , που σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ μεικτά.

Η αύξηση θα κυμανθεί από 40 έως 50 ευρώ, φτάνοντας στα 920-930 ευρώ, με στόχο ο μισθός να αγγίξει τα 950 ευρώ μεικτά το 2027, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.

Η αναπροσαρμογή θα συμπαρασύρει όλα τα μισθολόγια του Δημοσίου, ανεβάζοντας τον εισαγωγικό μισθό στην κατηγορία ΥΕ στα 985-990 ευρώ μεικτά.

Ανάλογες αυξήσεις αναμένονται και στα υπόλοιπα κλιμάκια, ενώ ενισχύονται οι αμοιβές για υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες.

Επιδόματα και ΟΠΕΚΑ

Οι αυξήσεις θα «περάσουν» και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ , καθώς συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Αναμένεται επίσης αύξηση στο επίδομα ανεργίας, που σήμερα βρίσκεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και στο ημερομίσθιο ανεργίας.

Ένα εξάμηνο μετρημένων αυξήσεων και επιδομάτων ξεκινά – με στόχο να δοθεί ανάσα στους πολίτες που βλέπουν το εισόδημά τους να πιέζεται από την ακρίβεια.