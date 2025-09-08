Τι θα πάρουν οι ένστολοι: Ειδικά μισθολόγια και επίδομα επικινδυνότητας - Αναλυτικά παραδείγματα

Μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενστόλων ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο, στο πλαίσιο της γενικότερης φορολογικής μεταρρύθμισης που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026. Στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπαλλήλων και των ένστολων.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αποτελούν μέρος των προγραμματισμένων δαπανών ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2026.

Οι τρεις βασικές παρεμβάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, οι αυξήσεις για τους ένστολους κινούνται σε τρεις άξονες:

Αναμόρφωση μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων: Προβλέπεται κόστος ύψους 153 εκατομμυρίων ευρώ για την αναμόρφωση του μισθολογίου τους. Αυτό το μέτρο έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από το 2023, όπως η μισθολογική εξέλιξη Εθελοντών Μακράς Διάρκειας, η επέκταση της Μάχιμης 5ετίας και η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση. Αναμόρφωση μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας: Η αναμόρφωση του μισθολογίου της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού εκτιμάται ότι θα έχει δημοσιονομικό κόστος 122 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η παρέμβαση προστίθεται στην αύξηση που έχει ήδη γίνει στο επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας των ενστόλων που είναι έγγαμοι ή έχουν παιδιά. Επίδομα επικινδυνότητας και αύξηση αποζημίωσης οπλιτών: Στα μέτρα που θα εφαρμοστούν για το 2026 περιλαμβάνεται επίσης το επίδομα επικινδυνότητας των ένστολων, το οποίο θα εφαρμοστεί για πλήρες έτος. Επιπλέον, προβλέπεται αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών από 8,8 ευρώ σε 50 έως 100 ευρώ, με κόστος 25 εκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό κόστος των αυξήσεων για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος επικινδυνότητας για τους ένστολους, ανέρχεται σε περίπου 470 εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικοί πίνακες μισθολογικής εξέλιξης

Οι αυξήσεις, που θα ενισχύσουν το εισόδημα των ενστόλων, αφορούν διάφορες βαθμίδες του προσωπικού. Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες με την αύξηση του βασικού μισθού για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Αναλυτικά όλα τα νέα μισθολόγια εδώ.

Συνολική εικόνα των παρεμβάσεων

Οι αυξήσεις στα ειδικά μισθολόγια των ενστόλων είναι μέρος ενός ευρύτερου πακέτου παρεμβάσεων που έχει στόχο την ανακούφιση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά. Η συνολική φορολογική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος, μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης και άλλα μέτρα που αναμένεται να ωφελήσουν περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Όπως ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο το σύνολο των μέτρων αυτών πραγματοποιείται εντός των δημοσιονομικών στόχων της χώρας, με τη συνολική δαπάνη των νέων μέτρων να ανέρχεται σε περίπου σε1,76 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026.