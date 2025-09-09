Κωστής Χατζηδάκης: Δεν είναι λεφτόδεντρα η οικονομία, η ανάπτυξη φέρνει κοινωνικά μερίσματα

Ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, υπερασπίστηκε τις οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η ανάπτυξη και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής είναι το δίπολο που φέρνει τα κοινωνικά μερίσματα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ότι η οικονομία δεν βασίζεται σε «λεφτόδεντρα», ενώ αναφέρθηκε στην ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα και την πορεία της Credia Bank.

Η απάντηση στην αντιπολίτευση και ο 13ος μισθός

Σχολιάζοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τον 13ο μισθό στο δημόσιο, ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα απορροφούσε το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων, κάτι που θα ήταν άδικο για άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπενθύμισε τα υπέρογκα ελλείμματα του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια, τονίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. «Αν η αντιπολίτευση πιστεύει στην προσέγγιση των λεφτόδεντρων, είναι και αυτό μια προσέγγιση», είπε χαρακτηριστικά.

Ακρίβεια και στεγαστικό: «Οξύ το πρόβλημα, αλλά αποκλιμακώνεται»

Αναγνωρίζοντας ότι το στεγαστικό πρόβλημα είναι οξύ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε τα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως το πρόγραμμα για την επιστροφή ενός ενοικίου και τα κίνητρα για την αξιοποίηση κλειστών ακινήτων.

Για την ακρίβεια, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε πως σταδιακά αποκλιμακώνεται, παρόλο που η αίσθηση της συσσωρευμένης ακρίβειας παραμένει. Έφερε ως παράδειγμα τη μείωση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα μετά την κυβερνητική παρέμβαση για έκτακτη φορολόγηση των παρόχων. Παράλληλα, ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να μειωθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ενώ τόνισε ότι οι φορολογικές μειώσεις καταλήγουν στις τσέπες των καταναλωτών.

Η πορεία των μικρομεσαίων και η Credia Bank

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λέγοντας πως η κυβέρνηση ξεκίνησε από αυτές «για να βάλει μπροστά τη μηχανή της οικονομίας».

Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της Credia Bank, καθώς επίκειται η επίσημη απόφαση για την εξαγορά της HSBC της Μάλτας. Όπως είπε, η αξία της μετοχής έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που το δημόσιο, αν πουλήσει, θα ανακτήσει πλήρως το ποσό που είχε συνεισφέρει για τη διάσωση της Attica Bank. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης.