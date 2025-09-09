Ποιοι και πόσα κερδίζουν από το «πακέτο» φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων της ΔΕΘ - Αναλυτικός οδηγός

Σε νέους εργαζόμενους, οικογένειες με παιδιά και ένστολους πηγαίνει η μερίδα του λέοντος των κυβερνητικών παρεμβάσεων στη φορολογία και τα εισοδήματα συνολικού ύψους 1,76 δις. ευρώ σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

Αναλυτικότερα τα οφέλη ανά κοινωνική ομάδα διαμορφώνονται ως εξής:

- 260.000 εργαζόμενοι ηλικίας έως 30 ετών θα έχουν από τον Ιανουάριο του 2026 αισθητή αύξηση των καθαρών τους αποδοχών λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης. Για παράδειγμα, ένας 25χρονος εργαζόμενος στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα, θα έχει ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.



- Υψηλότερες καθαρές αποδοχές λόγω της μείωση των φορολογικών συντελεστών θα λάβουν από το 2026 οι μισθωτοί άνω των 30 ετών και οι συνταξιούχοι.

Το όφελος μισθωτού με 2 παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ

Έτσι μισθωτός με δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ δηλαδή 1.776 ευρώ καθαρά τον μήνα θα έχει όφελος 1.200 ευρώ, δηλαδή περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού. Τρίτεκνος, με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ, θα δει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, ίση με σχεδόν έναν μισθό. Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα κερδίσει 4.100 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 2,3 μισθούς. Στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά, με εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρές αποδοχές 2.580 ευρώ, θα έχει όφελος 1.100 ευρώ.

- Ατομικές επιχειρήσεις οι αγρότες θα δουν την ελάφρυνση κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027. Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών χωρίς παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε έναν μισθό.

- Από τον Ιανουάριο του 2026 όλοι οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ χωρίς να συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Συνολικά θα ωφεληθούν περίπου 671.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Το «κέρδος» από την προσωπική διαφορά

Για παράδειγμα συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ από την αύξηση (βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού) και 250 ευρώ από την έκτακτη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Συνολικά 464 ευρώ καθαρά. Εάν διατηρεί προσωπική διαφορά, το όφελος μειώνεται σε 357 ευρώ. Συνταξιούχος με φορολογητέο εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα έχει 263 ευρώ από την αύξηση, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ από μείωση φόρου εισοδήματος. Συνολικά 593 ευρώ καθαρά, ή 462 ευρώ αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά.

Αυξήσεις σε ένστολους

- Από τον Οκτώβριο του 2025 πάνω από 151.000 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα έχουν αυξήσεις στις αποδοχές τους με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, οι οποίες μεσοσταθμικά θα διαμορφωθούν από 111 έως και 145 ευρώ μηνιαίως. Για τους ανώτερους αξιωματικούς οι αυξήσεις θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ.

- Πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων από τον Απρίλιο του 2026 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στους μισθούς λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.



- 161.587 ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια πάνω από 12.000 ευρώ θα καταβάλλουν μειωμένο φόρο λόγω της καθιέρωσης νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25% για μισθώματα έως 24.000 ευρώ με την ελάφρυνση να φτάνει έως 1.400 ευρώ.

Μειωμένος ΕΝΦΙΑ

- Μειώνεται κατά 50% ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους και καταργείται πλήρως το 2027.

- Από το 2026 τα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη μειώνονται κατά 30% μεσοσταθμικά ενώ εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με ίδιο εισόδημα. Το μέτρο θα δώσει ανάσα σε περίπου 477.000 φορολογούμενοι που πλήρωναν επιπλέον φόρο λόγω τεκμηρίων.

ΦΠΑ σε 19 νησιά

- Από 1/1/2026 μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε 19 νησιά (Δωδεκάνησα, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο) με τον κανονικό συντελεστή να πέφτει στο 17% από 24% και τον μειωμένο στο 9% από 13%.



- Παρατείνεται για το 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα μισθωθούν μακροχρόνια έως το τέλος του 2026.



- Επεκτείνεται μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, με σκοπό την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.



- Παρατείνεται για το 2025-2026 η μείωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής/λειτουργικής αναβάθμισης κτιρίων.



- Διατηρείται έως το τέλος του 2026 ο περιορισμός δημιουργίας νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.