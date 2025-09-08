Η μεγαλύτερη μείωση φόρων: Τι εξοικονομούν οικογένειες, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι - Πίνακες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη , να δίνει το στίγμα των οικονομικών παρεμβάσεων που έρχονται από το 2026.

Ιστορικού μεγέθους φοροελαφρύνσεις

Το συνολικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και 2,5 δισ. ευρώ για το 2027, με τον ΥΠΟΙΚ να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση.

Νέοι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι:

Ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους πέφτει από 22% στο 9%.

Για τους πολύτεκνους, μηδενίζεται πλήρως.

Νεολαία με μηδενική φορολογία

Φοροαπαλλαγές και για τους νέους έως 30 ετών:

Για ηλικίες 18-25: Μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 €.

Για 26-30 ετών: Συντελεστής 9% για εισοδήματα 10.000-20.000 €.

Κίνητρο για προσλήψεις: Οι επιχειρήσεις θα έχουν λόγο να προσλαμβάνουν νέους εργαζομένους, αφού δεν θα επιβαρύνονται από φόρους στα αρχικά τους εισοδήματα.

Οικογένεια & φορολογική κλίμακα: Ελάφρυνση με το κάθε παιδί

Η νέα φορολογική κλίμακα αλλάζει ριζικά:

Για εισοδήματα 20.000-30.000 €:

26% χωρίς τέκνα

24% με 1 παιδί

22% με 2 παιδιά

…και έως 16% με 5 παιδιά

Για τέσσερα τέκνα και πάνω, ο συντελεστής μηδενίζεται για εισοδήματα έως 20.000 €.



Παράδειγμα: Μισθός 1.500 € καθαρά/μήνα (δηλ. 25.000 € ετήσιο εισόδημα) με τρία παιδιά → ελάφρυνση 1.650 € τον χρόνο.

Κέρδη και για τα μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα

Μείωση 2 μονάδων στους συντελεστές 10.000 – 40.000 €.

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% για 40.000 – 60.000 € (από 44%).

Αφορά στελέχη με καθαρά 2.100–2.900 €/μήνα.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Δημόσιες Επενδύσεις & Αναπτυξιακά Κονδύλια

Ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θα φτάσει:

14 δισ. € το 2025

16,7 δισ. € το 2026

Νέες παρεμβάσεις: Συνδρομητική TV, φαρμακευτική καινοτομία, επίδομα βιβλιοθήκης

Καταργείται το τέλος 10% στη συνδρομητική τηλεόραση

Δημιουργείται ταμείο καινοτομίας φαρμάκων

Το επίδομα βιβλιοθήκης ΔΕΠ καθίσταται αφορολόγητο

Φόρος κληροδοτημάτων παύει να επιβαρύνει το εισόδημα

Νέο μισθολόγιο ενστόλων

Aπό Οκτώβριο:

+110 € μεσοσταθμικά τον μήνα

+200 € για ανώτερους αξιωματικούς

Αύξηση και στην αποζημίωση των οπλιτών

Προσωπική διαφορά: Σταδιακή κατάργηση ως το 2027

Παραμένει προσωρινά, αλλά από το 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση.



Συνταξιούχος με καθαρό μισθό 1.080 € θα δει συνολικά οφέλη άνω των 500 € ετησίως, ακόμη και αν διατηρεί προσωπική διαφορά.

Καύσιμο για την ανάπτυξη: Μείωση στα τεκμήρια & στήριξη οικογενειών

30% μεσοσταθμική μείωση στα τεκμήρια διαβίωσης

Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50% επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Υπολογισμός πλέον με βάση ρύπους και όχι κυβικά για τα ΙΧ

Κατάργηση ελάχιστου εισοδήματος για νέες μητέρες (για 2 έτη μετά τη γέννα)

ΦΠΑ – Ενίσχυση στα ακριτικά νησιά

Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% σε όλα τα ακριτικά νησιά, λόγω μεταναστευτικού:

Από 24% → 17%

Από 13% → 9%

ΕΝΦΙΑ – Τέλος για μικρούς οικισμούς