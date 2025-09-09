Αυτές είναι οι αλλαγές στις συντάξεις από το 2026 - Τέλος ο συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, όπως είχε εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.



Το νέο πλαίσιο βάζει τέλος στον μηχανισμό συμψηφισμού ανάμεσα στις ετήσιες αυξήσεις και στο ποσό της προσωπικής διαφοράς, που τα τελευταία χρόνια είχε στερήσει ουσιαστικές αναπροσαρμογές σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.



Η αλλαγή σημαίνει ότι από το 2026 κάθε αύξηση που θα προκύπτει βάσει πληθωρισμού και ανάπτυξης θα καταβάλλεται σε όλους, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται προσωπική διαφορά.



Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να τη διατηρούν θα δουν τουλάχιστον το 50% της αύξησης να περνά άμεσα στην τσέπη τους, χωρίς συμψηφισμό. Από το 2027 η προσωπική διαφορά παύει να υφίσταται πλήρως και οι αυξήσεις θα αποδίδονται στο σύνολό τους.



Η ρύθμιση αφορά περίπου 671.000 από το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από τις αναπροσαρμογές την τριετία 2023-2025.

Τι ισχύει σήμερα

Μέχρι σήμερα, οι αυξήσεις συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά και μόνο όταν το ποσό των αυξήσεων υπερέβαινε τη διαφορά, φαινόταν καθαρή ενίσχυση στο εισόδημα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πολλούς η αναμονή να φτάνει σε ορίζοντα δεκαετίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η προσωπική διαφορά άγγιζε τα 300 ή 400 ευρώ.



Με το νέο καθεστώς, οι συνταξιούχοι που έχουν μικρή προσωπική διαφορά και λάβουν αύξηση μεγαλύτερη από το υπόλοιπο ποσό θα δουν καθαρό όφελος ήδη από το 2026.



Για όσους η αύξηση είναι μικρότερη από το υπόλοιπο, προβλέπεται η καταβολή του 50% της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί το 2027 με την πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα συνταξιούχος με σύνταξη 1.035 ευρώ και προσωπική διαφορά 32 ευρώ θα λάβει το 2026 καθαρή ενίσχυση 14 ευρώ, ώστε το συνολικό ποσό να ανέλθει στα 1.081 ευρώ, ενώ το 2027 η σύνταξή του θα φτάσει τα 1.109 ευρώ.



Αντίστοιχα, για υψηλότερες συντάξεις με μεγάλη προσωπική διαφορά, το όφελος του 2026 περιορίζεται στο ήμισυ της αύξησης, αλλά από το 2027 καταβάλλεται ολόκληρη.

Το δημοσιονομικό κόστος

Το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης για το κράτος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, ενώ για το 2027 θα προστεθούν ακόμη 135 εκατ. ευρώ. Για το 2028 η επιβάρυνση υπολογίζεται σε 113 εκατ. ευρώ και για το 2029 σε περίπου 106 εκατ. ευρώ ετησίως.



Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν το μέγεθος μιας μεταρρύθμισης που διορθώνει μια αδικία ετών, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να απολαμβάνουν πραγματικές αυξήσεις χωρίς τον περιορισμό της προσωπικής διαφοράς.