Πιο κοντά στην κατάργηση η «προσωπική διαφορά» – Έρχονται αυξήσεις σε 670.000 συνταξιούχους

Σημαντική παρέμβαση με έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) (ΔΕΘ) 2025, καθώς η κυβέρνηση δρομολογεί την οριστική ενσωμάτωση της προσωπική Διαφορά ς στις κύριες συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η παρέμβαση αυτή αφορά περίπου 670.000 συνταξιούχους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν αυξήσεις, επειδή το ποσό της σύνταξής τους ξεπερνούσε τα νέα υπολογισμένα όρια μέσω της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς». Με απλά λόγια, πρόκειται για συνταξιούχους που λάμβαναν μια επιπλέον διαφορά στο ποσό τους (την οποία διατηρούσαν σταθερή), με αποτέλεσμα να αποκλείονται από τις ετήσιες αυξήσεις.

Οριζόντιο και οριστικό μέτρο

Με την εφαρμογή του νέου μοντέλου, η προσωπική διαφορά θα ενσωματωθεί μόνιμα στη σύνταξη, και έτσι όλοι οι συνταξιούχοι θα επωφελούνται ισότιμα από τις μελλοντικές αυξήσεις, ξεκινώντας από το 2026. Το μέτρο χαρακτηρίζεται οριζόντιο και οριστικό, και όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη «κλειδώσει» δημοσιονομικά, με το κόστος να εκτιμάται περίπου στα 160 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παραδείγματα ωφελούμενων

Το ύψος της ωφέλειας διαφέρει ανάλογα με το συνολικό ποσό της σύνταξης και το μέγεθος της προσωπικής διαφοράς:

Συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 800 ευρώ και προσωπική διαφορά 200 ευρώ (σύνολο 1.000 €): Μέχρι σήμερα δεν έπαιρνε καμία αύξηση. Με την ενσωμάτωση, το ποσό αυτό «ξεκλειδώνει», παίρνει 1.000 ευρω στην τσέπη, ενώ θα ακολουθεί τις ετήσιες αυξήσεις.

Συνταξιούχοι με σύνταξη 1.300 – 1.700 ευρώ θα δουν καθαρές αυξήσεις από 32 έως 42 ευρώ τον μήνα, λόγω της ενσωμάτωσης της διαφοράς.

Συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ θα καταγράψουν αύξηση έως και 55 ευρώ.

Χαμηλοσυνταξιούχοι με σημερινές συντάξεις 450 – 500 ευρώ, θα δουν έστω και μικρές αυξήσεις της τάξης των 12 ευρώ.

Τι σημαίνει η κατάργηση

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των «παγωμένων συντάξεων» που θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016), καθώς εκεί προβλέφθηκε η σύγκριση παλαιών και νέων συντάξεων, με «συντηρητικό» συμψηφισμό της διαφοράς. Έτσι, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, ιδίως όσοι είχαν βγει στη σύνταξη πριν το 2016, δεν είδαν ποτέ πραγματική αύξηση.

Η νέα παρέμβαση εξασφαλίζει ισονομία και επαναφέρει την αναλογικότητα στις αυξήσεις, χωρίς διακρίσεις μεταξύ «παλαιών» και «νέων» συνταξιούχων. Παράλληλα, θεωρείται κοινωνικά δίκαιη, καθώς αφορά ανθρώπους που είδαν για χρόνια το εισόδημά τους να παραμένει στάσιμο, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις που δίνονταν στους υπόλοιπους.

Χρονοδιάγραμμα & τεχνική εφαρμογή

Η ενσωμάτωση θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις από τους συνταξιούχους, με ισχύ από 1/1/2026, ενώ οι αυξήσεις που θα δοθούν το ίδιο έτος θα υπολογιστούν με βάση το νέο προσαρμοσμένο ποσό της σύνταξης.



Το σχετικό κονδύλι είναι ενταγμένο στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν αναμένεται να δημιουργήσει δημοσιονομική πίεση, γεγονός που επιβεβαιώνει πως η επικείμενη ανακοίνωση στη ΔΕΘ έχει πάρει «πράσινο φως» από το οικονομικό επιτελείο.