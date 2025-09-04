ΔΕΘ: «Κλείδωσαν» παροχές πάνω από 1,6 δις ευρώ - Στο επίκεντρο μεσαία τάξη και οικογένειες με παιδιά

Μειώσεις στο φόρο εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά, αυξήσεις στις αποδοχές δημοσίων υπαλλήλων, ενστόλων και συνταξιούχων, αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και παρεμβάσεις στα τεκμήρια διαβίωσης και στην τεκμαρτή φορολογία για τους ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει το πακέτο των παροχών που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.



Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος των φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων ξεπερνά το 1,6 δισ. ευρώ και - όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου - αν προστεθούν τα μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί όπως η επιστροφή ενοικίου και το εφάπαξ βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 2,2 δισ. ευρώ.

Ελαφρύνσεις σε 3,9 εκατ. φορολογούμενους

Στον πυρήνα βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα που θα φέρουν ελαφρύνσεις σε 3,9 εκατ. φορολογούμενους με εισοδήματα πάνω από 10.000 έως 50.000 ευρώ και σε περίπου 1,3 εκατ. οικογένειες με παιδιά, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δίνει το στίγμα τονίζοντας ότι «οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο στις φοροελαφρύνσεις».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασε τα 4,57 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα 616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2 δις. ευρώ, 536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρο εισοδήματος 2,18 δις. ευρώ και 108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκ. ευρώ φόρο. Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών ανήλθε σε 22.542 και ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν διαμορφώθηκε στα 55,76 εκ. ευρώ.

Από τον Ιανουάριο οι αυξήσεις

Το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα θα φανεί άμεσα στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ καθώς με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης του Ιανουαρίου θα διαπιστώσουν αύξηση των καθαρών αποδοχών τους λόγω μείωσης της παρακράτησης φόρου.



Στο φορολογικό μέτωπο πέραν των αλλαγών στη κλίμακα η κυβέρνηση προχωρά σε «κούρεμα» των τεκμηρίων διαβίωσης που προκαλούν έξτρα επιβαρύνσεις κυρίως στα χαμηλά εισοδήματα ενώ θα υπάρξουν στοχευμένες διορθώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών για εξάλειψη αδικιών.



Παράλληλα το πακέτο των μέτρων περιλαμβάνει: