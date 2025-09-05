akinita.gov.gr: Με λίγα «κλικ» γονικές παροχές, κληρονομιές, δωρεές - Πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Εύκολα και γρήγορα μπορούν πλέον οι φορολογούμενοι να ολοκληρώσουν γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιών και δωρεές μέσω της πλατφόρμας akinita.gov.gr και της δημιουργίας Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτου και μάλιστα σε μία εργάσιμη ημέρα εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο «Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου» είναι μια νέα υπηρεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική διεκπεραίωση αγοραπωλησιών, γονικών παροχών, δωρεών και αποδοχών κληρονομιάς κτηματογραφημένων ακινήτων, απλοποιώντας τη διαδικασία μέσω αυτόματης συλλογής δικαιολογητικών και ψηφιακής πληρωμής φόρων.

Με το νέο σύστημα η διεκπεραίωση των υποθέσεων γίνει σε χρόνο εξπρές καθώς:



- Ο συμβολαιογράφος ξεκινά τη διαδικασία δημιουργώντας έναν ψηφιακό φάκελο στην πλατφόρμα akinita.gov.gr εισάγοντας τους ΑΦΜ των συμβαλλομένων μερών (π.χ. αγοραστή και πωλητή). Κατόπιν προσκαλεί τα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της πλατφόρμας, ώστε να αποδεχτούν το αίτημα μεταβίβασης και να παράσχουν τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις.



- Οι συμβαλλόμενοι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση (μέσω SMS ή email) και δίνουν εξουσιοδότηση στον συμβολαιογράφο να διαχειριστεί τον φάκελο μέσω του Taxisnet.



- Η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα συστήματα της ΑΑΔΕ, του Κτηματολογίου, του ΕΦΚΑ και του ΤΕΕ.



- Ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.



- Ο συμβολαιογράφος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη συμβολαιογραφική πράξη στο Κτηματολόγιο, η οποία καταχωρίζεται εντός 24 ωρών αν δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος ακινήτου

Ο ηλεκτρονικός φάκελος του ακινήτου περιέχει αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης καθώς και όλα τα απαραίτητα για τη σύνταξή της δικαιολογητικά που εμφανίζονται σε κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης ως εξής:

α) Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο μεταβιβάζων. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.



β) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το πιστοποιητικό. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.



γ) Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.



δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.



ε) Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας: αντλείται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε.., το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.



στ) Βεβαίωση περαίωσης ή βεβαίωσης οριστικής υπαγωγής στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί το σχετικό ενιαίο ειδικό πρόστιμο τουλάχιστον κατά 30%,



ζ) Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.



η) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία.



θ) Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό).

Υποχρεωτική η άντληση δικαιολογητικών

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αντλούνται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε. βάσει του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.

Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, μπορεί να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την καταχώριση του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.). Μετά την καταβολή του φόρου από τον αποκτώντα το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή.