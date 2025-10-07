«Έκρηξη» στις γονικές παροχές και τις δωρεές – Ρεκόρ μεταβιβάσεων χάρη στο αφορολόγητο των 800.000€

Αύξηση 11% σημείωσαν οι γονικές παροχές και οι δωρεές μεταξύ συγγενών το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι πολίτες σπεύδουν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς που προβλέπει αφορολόγητο έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με τη φοροτεχνικό Αρλέτα Βελισσαράκου, η ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας MyProperty έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην άνοδο των μεταβιβάσεων.

152.000 μεταβιβάσεις σε έξι μήνες

Όπως παρουσίασε το ΕΡΤnews, οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 152.000 το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, έναντι 137.000 την ίδια περίοδο του 2024.

Τα έσοδα από γονικές παροχές και δωρεές έφτασαν τα 152 εκατ. ευρώ, από 137 εκατ. ευρώ πέρυσι – αύξηση που επιβεβαιώνει την έντονη κινητικότητα στην αγορά ακινήτων και περιουσιακών μεταβιβάσεων.

Το «κλειδί» του αφορολόγητου των 800.000€

Το ευνοϊκό πλαίσιο προβλέπει πλήρη απαλλαγή από φόρο για συγγενείς πρώτου βαθμού – δηλαδή για μεταβιβάσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, συζύγων ή εγγονών – έως του ποσού των 800.000 ευρώ.

Για ό,τι υπερβαίνει αυτό το όριο, επιβάλλεται φόρος 10%.

Διαφορετικοί συντελεστές για δεύτερο και τρίτο βαθμό συγγένειας

Για συγγενείς δεύτερου βαθμού (αδέρφια, ανίψια, πεθερικά), το αφορολόγητο περιορίζεται στις 30.000 ευρώ, ενώ η φορολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

0% έως 30.000 ευρώ

5% από 30.001 έως 100.000 ευρώ

10% από 100.001 έως 300.000 ευρώ

20% για ποσά άνω των 300.000 ευρώ

Για πιο μακρινούς συγγενείς ή τρίτο βαθμό συγγένειας, οι φόροι ανεβαίνουν σημαντικά – έως και 40% για ποσά πάνω από 267.000 ευρώ.

Οι γάμοι και οι «λογαριασμοί δωρεών»

Ακόμη και οι τραπεζικοί λογαριασμοί γάμου, όπου συγγενείς και φίλοι καταθέτουν χρήματα ως δώρο, θεωρούνται θεωρητικά δωρεές.

Για ποσά έως 6.000 ευρώ δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση, ωστόσο για μεγαλύτερα ποσά ισχύει φορολόγηση έως 40%.

Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνουν φοροτεχνικοί, μέχρι σήμερα δεν έχει επιβληθεί φόρος σε τέτοιες περιπτώσεις.

7.000 ακυρώσεις λόγω λαθών

Περίπου 7.000 γονικές παροχές ακυρώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, κυρίως λόγω παρατυπιών στη διαδικασία. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι: