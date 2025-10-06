Εφορία: «Φρέναραν» οι εισπράξεις από αγοραπωλησίες ακινήτων - Σε ανοδική τροχιά οι γονικές παροχές

Πτώση καταγράφουν τα έσοδα από τους τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων ενώ αντίθετα ενισχύονται οι εισπράξεις από τις γονικές παροχές λόγω του υψηλού αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 τα έσοδα από φόρους μεταβιβάσεις ακινήτων ανήλθαν σε 367,43 εκατ. ευρώ έναντι 385,23 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024 σημειώνοντας μείωση 4,62%.

Στην αντίπερα όχθη οι εισπράξεις από τις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν στο επτάμηνο του 2025 σε 152,02 εκατ. ευρώ έναντι 136,97 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11%.

Επισημαίνεται ότι το πρώτο τετράμηνο του έτους τα έσοδα από τις αγοραπωλησίες ήταν μειωμένα κατά 17,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι αλλά η κατάσταση βελτιώθηκε το τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου 2025 με τις αγοραπωλησίες ακινήτων να ανεβάζουν ταχύτητα και τα έσοδα να σημειώνουν αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Ιουλίου, μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ είχαν υποβληθεί περισσότερες από 120.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων, περίπου 60.000 δηλώσεις για γονικές παροχές ακινήτων και 38.000 δηλώσεις δωρεών καθώς και περισσότερες από 70.000 ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς.

Με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2025 άλλαξαν χέρια πάνω από 24.800 ακίνητα συνολικής αξίας 2,62 δισ. ευρώ.

Πού έγιναν οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων

Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων με 1.986 αγοραπωλησίες ακινήτων που η συνολική τους αξία με βάση τα συμβόλαια ξεπέρασε τα 225 εκατ. ευρώ ενώ οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων καταγράφονται στη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη, τη Βούλα, τη Κηφισιά, το Παλαιό Ψυχικό και τη Φιλοθέη.

Στο μεταξύ για την στήριξη της αγοράς ακινήτων και την ενίσχυση των φορολογικών εσόδων η κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει μέχρι το τέλος του 2026 την επιβολή ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες οικοδομές.

Ο μηδενικός ΦΠΑ σε συνδυασμό με το πάγωμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων μέχρι το 2027 εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την κατασκευή περισσότερων κατοικιών την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα παραμένει οξύ και πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Παράταση αναστολής ΦΠΑ

Με την παράταση της αναστολής του ΦΠΑ 24% στην οικοδομή όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα συνεχίζουν να επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Η απαλλαγή από το ΦΠΑ θα ισχύσει για όλα τα αδιάθετα ακίνητα του κατασκευαστή, από όλες τις άδειες οικοδομής που έχουν εκδοθεί και αφορούν είτε ιδιόκτητα ακίνητά του είτε ακίνητα τα οποία ανεγείρει ο ίδιος με το σύστημα της αντιπαροχής, μέχρι την αίτηση αναστολής.

Παράλληλα «στον πάγο» παραμένει μέχρι το τέλος του 2026 ο φόρος υπεραξίας που επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου. Ο φόρος επιβαρύνει τον πωλητή του ακινήτου ενώ ο αγοραστής καταβάλλει φόρο μεταβίβασης 3% επί της αξίας του ακινήτου.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο νομοθετήθηκε το 2013, την περίοδο των Μνημονίων αλλά έμεινε στα χαρτιά καθώς διαπιστώθηκαν δυσκολίες και προβλήματα στην εφαρμογή του που θα προκαλούσαν αλυσιδωτές παρενέργειες στην αγορά ακινήτων δυσανάλογες με το εισπρακτικό αποτέλεσμα.