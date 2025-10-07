Ακίνητα: Νέα άνοδος στις τιμές - Οι πιο ακριβές και οι πιο φθηνές περιοχές της Ελλάδας (πίνακες)

Ο πυρετός της αγοράς ακινήτων δεν λέει να κοπάσει. Σύμφωνα με τον SPI, τον δείκτη τιμών του Spitogatos, το γ’ τρίμηνο του 2025 οι ζητούμενες τιμές για αγορά και ενοικίαση κατοικιών σε όλη την Ελλάδα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επιβεβαιώνοντας πως η στεγαστική κρίση παραμένει στο προσκήνιο.

Οι πωλήσεις «τρέχουν» με 10% άνοδο

Oι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, ενώ συγκριτικά με το β’ τρίμηνο του 2025 σημείωσαν μικρότερη άνοδο 1,6%.

Στην πλευρά των ενοικίων, η αύξηση έφτασε το 7,2% σε ετήσια βάση, με τις τιμές να παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες από το προηγούμενο τρίμηνο.

Πού είναι τα πιο ακριβά και τα πιο φτηνά σπίτια στην Ελλάδα

Τα Νότια Προάστια της Αττικής κρατούν σταθερά τα πρωτεία, με μέση ζητούμενη τιμή πώλησης στα 4.091 ευρώ/τ.μ.. Ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια, η Λευκάδα και τα Χανιά, όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 2.878 ευρώ/τ.μ.

Στις ενοικιάσεις, τα Νότια Προάστια παραμένουν η πιο ακριβή περιοχή της χώρας, με μέση τιμή 13,1 ευρώ/τ.μ., ενώ οι Κυκλάδες χάνουν την πρωτιά που είχαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Ακολουθούν τα Βόρεια Προάστια, το κέντρο της Αθήνας και ο Πειραιάς, με ΜΖΤ 10,4 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα.

Για ενοικίαση, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο υπόλοιπο Θεσσαλονίκης, στην Πέλλα, στο Κιλκίς, στην Ημαθία και στα Γρεβενά.

Αττική: Ανοδικός «πυρετός» στις τιμές πώλησης και ενοικίασης

Η Αττική παραμένει το «θερμότερο» πεδίο της αγοράς. Οι τιμές πώλησης ανέβηκαν 8,8% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 4,8%.



Η Βουλιαγμένη φιγουράρει στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών, με 7.586 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Βούλα, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και το Κολωνάκι-Λυκαβηττός με 5.000 ευρώ/τ.μ..

Για ενοικίαση, το top 5 περιλαμβάνει Βουλιαγμένη, Βούλα, Κολωνάκι-Λυκαβηττό, Φιλοθέη και Παλαιό Ψυχικό, με τιμές έως 16,3 ευρώ/τ.μ.



Από την άλλη πλευρά, πιο οικονομικές επιλογές για αγορά εντοπίζονται στην Αγία Βαρβάρα (1.471 ευρώ/τ.μ.), στον Βαρνάβα, στις Αχαρνές, στην περιοχή Πατησίων–Αχαρνών και στα Πατήσια.

Στις ενοικιάσεις, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται σε Σταμάτα, Καματερό, Άγιο Στέφανο, Παιανία και Ίλιον, γύρω στα 7,3 ευρώ/τ.μ.

Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Το κέντρο της Αθήνας κρατά τα σκήπτρα με αύξηση 27,4% στις τιμές πώλησης, ενώ ακολουθούν η Δραπετσώνα (26,3%), το Πέραμα (26,1%) και το Περιστέρι (22%).

Στις ενοικιάσεις, οι πιο «καυτές» περιοχές είναι το Γκάζι–Μεταξουργείο–Βοτανικός (18,8%), η Πετρούπολη, το Πέραμα, η Φιλοθέη και το Αιγάλεω.



Αντίθετα, σταθερότητα παρατηρείται σε περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Αγία Παρασκευή, η Μεταμόρφωση, το Κολωνάκι–Λυκαβηττός και η Καστέλλα–Πασαλιμάνι.

Θεσσαλονίκη: Οι τιμές ανεβαίνουν με διψήφιο ρυθμό

Η συμπρωτεύουσα δεν μένει πίσω. Οι τιμές πώλησης κατοικιών ανέβηκαν 11% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν 7,7%.



Οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά είναι η Καλαμαριά (3.059 ευρώ/τ.μ.), το κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.895 ευρώ/τ.μ.) και η Πυλαία (2.833 ευρώ/τ.μ.).

Στις ενοικιάσεις, το κέντρο κρατά τα πρωτεία με 11,5 ευρώ/τ.μ., ακολουθούμενο από τις 40 Εκκλησιές–Ευαγγελίστρια (11,1 ευρώ/τ.μ.) και τη Βαρδάρη–Λαχανόκηπους (10,4 ευρώ/τ.μ.).



Οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά είναι η Καλλιθέα (833 ευρώ/τ.μ.), η Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.) και τα Βασιλικά (1.125 ευρώ/τ.μ.).

Στα ενοίκια, χαμηλές τιμές εντοπίζονται στη Μυγδονία (4,2 ευρώ/τ.μ.), στον Χορτιάτη και στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.).



Οι μεγαλύτερες αυξήσεις πώλησης καταγράφονται σε Μηχανιώνα, Θερμαϊκό και Σταυρούπολη, ενώ στα ενοίκια ξεχωρίζουν τα Βασιλικά, η Θέρμη και η Ξηροκρήνη–Παναγιά Φανερωμένη.

Συμπέρασμα

Η αγορά ακινήτων εξακολουθεί να κινείται ανοδικά σε όλη τη χώρα, με τις τιμές –είτε για αγορά είτε για ενοικίαση– να καταγράφουν νέα ρεκόρ. Οι πιέσεις παραμένουν έντονες τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, με τα προάστια και το κέντρο να «φλέγονται» από ζήτηση και οι τιμές να δείχνουν πως… δύσκολα θα κάνουν πίσω.