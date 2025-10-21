Ηλικιακή «επανάσταση» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα: 1 στους 4 επενδυτές κάτω των 40 ετών

Η αγορά ακινήτων στην Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει πρόσωπο, με μια νέα γενιά επενδυτών κάτω των 40 ετών να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο. Σύμφωνα με στοιχεία της Premier Realty, 1 στους 4 αγοραστές σήμερα ανήκει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ποσοστό που πριν από λίγα χρόνια δεν ξεπερνούσε το 8–10%.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Κορίνα Σαΐα, σημειώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οι νεότεροι επενδυτές φέρνουν μια διαφορετική φιλοσοφία στην αγορά real estate, εστιάζοντας όχι πια στις αποδόσεις από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά στη μακροχρόνια υπεραξία και τη διατήρηση πλούτου.

Από το εύκολο κέρδος στη σταθερή αξία

Περίπου 60–70% των αγοραστών κάτω των 40 ετών επενδύουν με ορίζοντα δεκαετίας, προσδοκώντας αύξηση της αξίας των ακινήτων, ενώ μόνο το 30–40% ενδιαφέρεται για εισόδημα από ενοικίαση.

Όπως επισημαίνει η κ. Σαΐα, «οι αποδόσεις έχουν περιοριστεί, αλλά η υπεραξία ενισχύεται — κάτι που αλλάζει ριζικά τον τρόπο που οι νεότεροι βλέπουν την αγορά».

Η στροφή αυτή, προσθέτει, σηματοδοτεί την ωρίμανση της αγοράς πολυτελών κατοικιών, με έμφαση στη σταθερότητα, την ποιότητα κατασκευής και τη διαχρονική αξία.

Πού επενδύουν οι νέοι αγοραστές

Οι περισσότεροι νεότεροι επενδυτές επιλέγουν πολυτελείς κατοικίες με θέα στη θάλασσα, επενδύοντας ποσά από 1 έως και άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι τιμές στα κεντρικά σημεία της Ριβιέρας (όπως Γλυφάδα και Βούλα) συνεχίζουν να αυξάνονται, καταγράφεται έντονη μετατόπιση προς νοτιότερες περιοχές, όπως η Ανάβυσσος, το Σούνιο και η Λαυρεωτική, όπου υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας.

Η αλλαγή των ποσοστών μέσα σε έξι χρόνια

Το 2018, σχεδόν 9 στους 10 επενδυτές (90%) ήταν άνω των 40 ετών. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει περιοριστεί στο 75%, ενώ οι νεότεροι κάτω των 40 αντιστοιχούν πλέον στο 25% του συνόλου.

Η μεταβολή αυτή, σύμφωνα με την Premier Realty, αποτυπώνει μια τάση ανανέωσης και διεθνούς προσανατολισμού στην αγορά.

Η νέα φιλοσοφία: Ενεργειακή αποδοτικότητα και «έξυπνα» σπίτια

Η νέα γενιά δείχνει ξεκάθαρη προτίμηση σε ενεργειακά αποδοτικά και «smart» ακίνητα, με 30–40% μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλέξει έργα που διαθέτουν φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Δημοφιλέστερες επιλογές είναι πολυτελή διαμερίσματα και μεζονέτες με τιμές 7.500–12.000 ευρώ/τ.μ., φτάνοντας ακόμη και τα 13.000 ευρώ/τ.μ. σε παραθαλάσσιες θέσεις.

Τηλεργασία και τρόπος ζωής

Η εξάπλωση της τηλεργασίας έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για μόνιμη ή εξοχική κατοικία που συνδυάζει εργασία εξ αποστάσεως με παραθαλάσσια διαβίωση.

Όπως τονίζει η κ. Σαΐα, «η νέα γενιά δεν αναζητά μόνο πολυτέλεια, αλλά αξία που διαρκεί. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας διεθνές ενδιαφέρον, ποιότητα ζωής και σταθερότητα αξιών».