Ενοίκια «tax-free» για τρία χρόνια σε όσους ανοίγουν «κλειστά» ακίνητα - Τι προβλέπει το νέο μέτρο

Από τον Νοέμβριο του 2025, μόλις ψηφιστούν και δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές ρυθμίσεις, τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο φοροαπαλλαγής για τα ενοίκια που θα εισπράττουν ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία μέχρι σήμερα παρέμεναν «κλειστά».

Το μέτρο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στοχεύει στην αξιοποίηση χιλιάδων ακινήτων που μένουν ανεκμετάλλευτα, συμβάλλοντας στην ανακούφιση της στεγαστικής κρίσης – ιδιαίτερα για οικογένειες, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και δημόσιους λειτουργούς που μετακινούνται σε νησιά ή τουριστικές περιοχές.

Ποιοι δικαιούνται τη φοροαπαλλαγή

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Βάσει του νέου πλαισίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία έτη, εφόσον εκμισθώσουν κατοικία που παρέμενε κενή για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες.

Το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στα έντυπα Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα έτη (2022, 2023 και 2024), πριν από την υπογραφή του νέου μισθωτηρίου.

Για ακίνητα που ενοικιάζονταν βραχυχρόνια (Airbnb), η απαλλαγή ισχύει εφόσον είχαν δηλωθεί στο σχετικό μητρώο για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση.

Η φοροαπαλλαγή καλύπτει μισθώσεις που συνάπτονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών.

Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Οι νέες διατάξεις φέρνουν σημαντικές ευελιξίες και δικλίδες προστασίας για όσους επιλέξουν να μισθώσουν κλειστά ακίνητα:

Αύξηση ορίου εμβαδού

Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή ίσχυε για κατοικίες έως 120 τ.μ.. Με το νέο πλαίσιο, το όριο αυξάνεται:

Σε 140 τ.μ. για τρίτεκνες οικογένειες,

Σε 160 τ.μ. για τετράτεκνες,

Με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί.

Έτσι, θα μπορούν να ενταχθούν και μεγαλύτερες κατοικίες που μέχρι τώρα εξαιρούνταν.

Προστασία σε πρόωρη αποχώρηση ενοικιαστή

Αν ο ενοικιαστής αποχωρήσει νωρίτερα από την τριετία, για λόγους υγείας, ανωτέρας βίας ή οικειοθελώς, ο ιδιοκτήτης διατηρεί τη φοροαπαλλαγή για τα ενοίκια που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Για να συνεχίσει να ωφελείται, πρέπει να βρει νέο ενοικιαστή εντός τριών μηνών. Αν δεν τα καταφέρει, χάνει την απαλλαγή μόνο για τα επόμενα μισθώματα.

Πολλαπλές μισθώσεις μικρής διάρκειας

Το νέο πλαίσιο επιτρέπει διαδοχικές μισθώσεις τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στην τριετία, ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που μετακινούνται περιοδικά.

Έτσι, το ίδιο ακίνητο μπορεί να καλύπτει διαφορετικούς ενοικιαστές ανά εξάμηνο ή σχολικό έτος, χωρίς να χάνεται το φορολογικό όφελος.

Προσοχή: η απαλλαγή ισχύει μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Αν το ακίνητο διατεθεί εντός της τριετίας και σε βραχυχρόνια πλατφόρμα, η απαλλαγή ακυρώνεται πλήρως και οι ιδιοκτήτες φορολογούνται αναδρομικά.

Πότε χάνεται το δικαίωμα στη φοροαπαλλαγή

Η φορολογική απαλλαγή ακυρώνεται εφόσον:

Ο ιδιοκτήτης δεν βρει νέο ενοικιαστή μέσα σε τρεις μήνες από την αποχώρηση του προηγούμενου.

Το ακίνητο ενοικιαστεί παράλληλα βραχυχρόνια (Airbnb ή άλλες πλατφόρμες).

Η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα όρια που αντιστοιχούν στον αριθμό των παιδιών κατά τη στιγμή υπογραφής του μισθωτηρίου.

Η απαλλαγή ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία της μακροχρόνιας μίσθωσης και δεν μπορεί να επαναληφθεί για το ίδιο ακίνητο.

Στόχος περισσότερα διαθέσιμα σπίτια στην αγορά

Με το νέο μέτρο, το υπουργείο φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει χιλιάδες ανεκμετάλλευτα ακίνητα σε όλη τη χώρα, δίνοντας κίνητρο στους ιδιοκτήτες να τα διαθέσουν προς ενοικίαση.

Ταυτόχρονα, η ρύθμιση επιδιώκει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που αναζητούν κατοικία σε περιοχές με υψηλές τιμές ή περιορισμένη προσφορά.