Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τα κριτήρια, τα ποσά και η προκαταβολή

Πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά θα λάβουν φέτος το επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ και συνολικού ύψους 195 εκατ. ευρώ, με τη ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για τις αιτήσεις των δικαιούχων να αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου και να παραμείνει σε λειτουργία έως τις αρχές Δεκεμβρίου.

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και με βάση τις τρέχουσες τιμές του πετρελαίου Brent που κινούνται γύρω στα 65,4 δολάρια το βαρέλι η μέση τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στο 1 με 1,10 ευρώ το λίτρο.

Το ποσό του επιδόματος και τα κριτήρια χορήγησης παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι και η προκαταβολή αναμένεται να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα ενώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με τις λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τη διαδικασία και τις προθεσμίες.

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:

- Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία και το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Πού μπαίνει ο «κόφτης» για το εισόδημα

- Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

- Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

- Το ύψος του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ και υψηλότερο των 800 ευρώ. Ωστόσο σε ορεινούς περιοχές όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη ποσό του επιδόματος προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ ενώ σε οικισμούς όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι) το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.