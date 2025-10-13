Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα με ελαφρώς χαμηλότερη τιμή – Μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά

Με ελαφρώς μειωμένη τιμή σε σχέση με πέρυσι κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου για χιλιάδες νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η τιμή εκκίνησης αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 1,10 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,19 ευρώ που είχε ξεκινήσει την περυσινή χρονιά.

Η αποκλιμάκωση οφείλεται στη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών πετρελαίου και στη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους στη λιανική αγορά. Αν και η μείωση θεωρείται συγκρατημένη, προσφέρει μια ανάσα σε νοικοκυριά που τα τελευταία χρόνια είδαν τους λογαριασμούς ενέργειας να εκτοξεύονται.

Μικρή πτώση και στο φυσικό αέριο

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το φυσικό αέριο , με τη λιανική τιμή για το 2025 να εκτιμάται στα 0,07 ευρώ ανά kWh, έναντι 0,08 ευρώ το 2024.

Η υποχώρηση αποδίδεται στην αυξημένη διαθεσιμότητα LNG στην ευρωπαϊκή αγορά και στη μειωμένη βιομηχανική ζήτηση, καθώς πολλές επιχειρήσεις έχουν στραφεί σε εναλλακτικά καύσιμα.

Ωστόσο, οι εταιρείες προμήθειας παραμένουν επιφυλακτικές, τονίζοντας πως οι τελικές τιμές θα εξαρτηθούν από την παγκόσμια ενεργειακή συγκυρία και τις καιρικές συνθήκες του φετινού χειμώνα.

Πιο φθηνό και το ρεύμα – Σταθερή η ΔΕΗ

Μείωση σημειώνεται και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με τη μέση τιμή για το 2025 να υπολογίζεται στα 0,129 €/kWh, έναντι 0,149 €/kWh πέρυσι – μια πτώση 13%.

Η εξέλιξη αποδίδεται στη σταθερή διείσδυση των ΑΠΕ και στη μείωση των τιμών στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας.

Η ΔΕΗ διατήρησε σταθερές τις τιμές των «πράσινων» κυμαινόμενων τιμολογίων για τον Οκτώβριο, απορροφώντας πλήρως τη χονδρική αύξηση. Έτσι, η μέση τιμή για τα νοικοκυριά παραμένει στα 0,129 €/kWh, με τη ΔΕΗ να παραμένει ο φθηνότερος προμηθευτής για το 2025.

Έτοιμη η αγορά για τη διανομή – Αναμονή από τους καταναλωτές

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δηλώνουν έτοιμες για την εκκίνηση της διανομής, με τις πρώτες παραγγελίες να έχουν ήδη γίνει – κυρίως από πολυκατοικίες που θέλουν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους πριν πέσει η θερμοκρασία.

Αντίθετα, αρκετοί καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να δουν την πορεία του καιρού, καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για την εποχή.

Καθοριστικός παράγοντας θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών τις επόμενες ημέρες.

Ενέργεια: Μικρότερη επιβάρυνση, αλλά όχι επιστροφή στην «κανονικότητα»

Ο φετινός χειμώνας ξεκινά με πιο ευνοϊκές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως να σημαίνει επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα. Η αποκλιμάκωση, αν και ευπρόσδεκτη, παραμένει εύθραυστη και εξαρτάται από μια σειρά εξωτερικών παραγόντων – από τις γεωπολιτικές εντάσεις στις αγορές ενέργειας, μέχρι τον καιρό των επόμενων μηνών.