Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα κοστίσει, πότε ξεκινά και ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Πρεμιέρα κάνει στις 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης με την τιμή να κινείται κοντά στα περσινά επίπεδα, δηλαδή 1,15 έως 1,17 ευρώ/λίτρο στις αστικές περιοχές, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα του Brent και της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου.

Αν δεν υπάρξουν απρόοπτες γεωπολιτικές εξελίξεις, οι τιμές αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, γεγονός που ανακουφίζει τα νοικοκυριά λίγο πριν τον χειμώνα.

Την περσινή περίοδο, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 9% τον Νοέμβριο και 12,5% τον Οκτώβριο σε σχέση με το 2023, καθώς πολλοί έσπευσαν να γεμίσουν τις δεξαμενές τους.

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θα καθορίσει τα νέα όρια και τις λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης.

Αμέσως μετά, θα ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων στο gov.gr για την περίοδο 2025-2026.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα — άγαμοι, έγγαμοι, σε διάσταση, διαζευγμένοι, χήροι ή σε σύμφωνο συμβίωσης — που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους:

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης

μπλε κηροζίνη

φυσικό αέριο

υγραέριο

καυσόξυλα

βιομάζα (πέλετ)

τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια

Το επίδομα αφορά την κύρια κατοικία, είτε ιδιόκτητη, είτε ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη.

Ειδικές προϋποθέσεις ανά καύσιμο

Για καυσόξυλα, οικισμοί έως 10.000 κατοίκους με κλιματικό συντελεστή ≥ 0,8.

Για πέλετ, έως 25.000 κατοίκους με τον ίδιο συντελεστή.

Εξαιρούνται Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα.

Για τηλεθέρμανση, επιδότηση μόνο στους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου και Μεγαλόπολης.

Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Έως 16.000 ευρώ για άγαμους

Έως 24.000 ευρώ για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης (+5.000 €/παιδί)

Έως 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 €/παιδί μετά το πρώτο)

Η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά:

200.000 ευρώ για άγαμους

260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές (+40.000 €/παιδί)

Ανάσα στα νησιά: μειωμένος ΦΠΑ από 1/1/2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειωμένος ΦΠΑ 17% (αντί 24%) θα ισχύει για τα καύσιμα σε 19 επιπλέον νησιά του Αιγαίου.

Πέρα από τα ήδη ενταγμένα (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος, Χίος), στο καθεστώς προστίθενται Λειψοί, Τήνος, Πάτμος, Σύμη, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Ψαρά, Φούρνοι, Σαμοθράκη και άλλα μικρότερα νησιά.

Η πρόταση της ΠΟΠΕΚ: «Το επίδομα να δίνεται στην αντλία»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων (ΠΟΠΕΚ) ζητά το επίδομα να ενσωματωθεί απευθείας στην τιμή της αντλίας, ώστε να μειωθεί το αρχικό κόστος για τους πολίτες και να περιοριστεί το παραεμπόριο.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι έτσι η τιμή θα μπορούσε να πέσει κάτω από 1 ευρώ/λίτρο, ενώ παράλληλα θα μειωθεί η γραφειοκρατία του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις:

Προκαταβολή έως 23 Δεκεμβρίου 2025

Α΄ δόση έως 30 Μαΐου 2026

Β΄ δόση έως 30 Ιουλίου 2026

Η κυβέρνηση έχει μπροστά της μια δύσκολη εξίσωση: να στηρίξει τα νοικοκυριά χωρίς να εκτροχιάσει τα δημοσιονομικά. Το αν τελικά θα υιοθετηθεί η πρόταση της ΠΟΠΕΚ για άμεση επιδότηση στην αντλία ή θα παραμείνει το υπάρχον σύστημα, θα φανεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ως τότε, οι πολίτες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του χειμώνα και ελπίζουν σε έναν πιο «ζεστό» Δεκέμβρη, με λιγότερα έξοδα και λιγότερη αγωνία.