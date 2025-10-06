Πόσο κοστίζει η ζεστασιά φέτος: Οι τιμές των καυσόξυλων στην Αθήνα και τι πρέπει να προσέξετε

Καθώς το φθινόπωρο προχωρά και τα πρώτα κρύα κάνουν την εμφάνισή τους, η αγορά των καυσόξυλων στην Αθήνα αρχίζει να «παίρνει φωτιά». Οι τιμές φέτος κυμαίνονται από 85 έως 130 ευρώ το κυβικό μέτρο, ανάλογα με το είδος του ξύλου, την ποιότητα και τον τρόπο διάθεσης — στοιβαχτά ή χύδην.

Πόσο κοστίζουν φέτος τα καυσόξυλα

Σύμφωνα με έρευνα του flash.gr, οι μέσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Δρυς – Οξιά: από 100 € έως 115 € το κυβικό (χύδην)

Ελιά – Πουρνάρι: έως 130 € το κυβικό

Μικτά ξύλα (mix): περίπου 90–110 € το κυβικό

Αποξηραμένα ξύλα σε big bag ή παλέτα: από 150 € έως 220 € ανά 1–1,5 m³, ανάλογα με την ποιότητα και τη μεταφορά

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, η τιμή περιλαμβάνει τη μεταφορά εντός Αττικής, ωστόσο το στοίβαγμα στον χώρο του πελάτη συνήθως χρεώνεται επιπλέον.

Πώς πρέπει να πωλούνται τα καυσόξυλα – Τι λέει η νομοθεσία

Πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά, οι καταναλωτές καλό είναι να γνωρίζουν τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/30.8.2017)για τη λιανική πώληση καυσόξυλων, ώστε να αποφεύγουν φαινόμενα παραπλάνησης.

Η πώληση γίνεται κατ’ όγκον, με βάση δύο επίσημες μονάδες:

«Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m³ στοιβαχτού): ο όγκος που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα ξύλα μαζί με τα κενά.

«Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m³ χύδην): ο όγκος που καταλαμβάνεται από χύδην (χύμα) καυσόξυλα μαζί με τα κενά.

Οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να αναρτούν σαφείς πινακίδες στο κατάστημά τους (ή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εφόσον πωλούν από απόσταση), με:

την τιμή ανά m³ στοιβαχτού ή χύδην,

το είδος του ξύλου,

τον όγκο του περιέκτη (παλέτα, σάκος, μεγασάκος κ.λπ.).

Επιπλέον, οφείλουν να διαθέτουν εξοπλισμό μέτρησης και να προστατεύουν τα ξύλα από τις καιρικές συνθήκες, ώστε να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαια (όπως παλιοί στύλοι ΔΕΗ/ΟΤΕ), «πράσινης» ξυλείας ή τεχνητών προϊόντων (νοβοπάν, MDF, κόντρα πλακέ) για καύση.



Σε περιπτώσεις παραβάσεων, προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα.

Τι ισχύει για τα πέλετς, τις μπριγκέτες και τα υποκατάστατα ξύλου

Για τα υπόλοιπα καύσιμα στερεής βιομάζας, όπως πέλετς, μπριγκέτες, ροκανίδια, πυρηνόξυλο κ.ά., ισχύουν ειδικοί κανόνες σήμανσης.

Κάθε προσυσκευασμένο προϊόν πρέπει να φέρει ευδιάκριτα τις εξής πληροφορίες:

εμπορική μορφή (π.χ. wood pellets, μπριγκέτες κ.λπ.),

προέλευση και πηγή,

κλάση (Α1, Α2, Β κ.λπ.),

ονομαστική ποσότητα σε κιλά,

μέγιστη υγρασία (%),

εμπορική ονομασία και στοιχεία υπεύθυνου διάθεσης,

τόπο παραγωγής.

Η πώληση βιομάζας σε χύδην μορφή γίνεται κατά βάρος (kg) και όχι κατ’ όγκον.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Ζητήστε απόδειξη αγοράς όπου αναγράφεται ο όγκος ή το βάρος.

Ελέγξτε την αναλογία τιμής/όγκου: τα στοιβαχτά ξύλα αποδίδουν περισσότερο από τα χύδην.

Προτιμήστε στεγνά ξύλα, με χαμηλή υγρασία, γιατί καίνε αποδοτικότερα και με λιγότερο καπνό.

Αποφύγετε ύποπτα φτηνές προσφορές χωρίς σήμανση προέλευσης.

Συμπέρασμα

Με τις τιμές να παραμένουν στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ετών και τα νοικοκυριά να στρέφονται ξανά στα τζάκια και στις σόμπες, η ενημέρωση είναι η καλύτερη άμυνα του καταναλωτή.

Η σωστή επιλογή ξύλου και η τήρηση των κανόνων αγοράς δεν εξασφαλίζουν μόνο οικονομία και απόδοση, αλλά και ασφάλεια, τόσο για το σπίτι όσο και για το περιβάλλον.