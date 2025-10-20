Crash test στη θέρμανση: Κλιματιστικό, καλοριφέρ ή τζάκι – Ποιο «καίει» λιγότερο φέτος στην Αθήνα;

Ο Οκτώβριος φέρνει πτώση στη θερμοκρασία και άνοδο στους λογαριασμούς. Κάθε χρόνο το ίδιο δίλημμα: κλιματιστικό, καλοριφέρ ή τζάκι; Από τη μία τα καλοριφέρ που μένουν σβηστά για οικονομία, από την άλλη τα κλιματιστικά που δουλεύουν ασταμάτητα, και κάπου ανάμεσα οι ρομαντικοί των ξύλων που ορκίζονται στη «φλόγα της παράδοσης».

Το flash.gr έκανε το δικό του crash test για να βρει ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο φέτος στην Αθήνα. Με βάση τις σημερινές τιμές και ρεαλιστικά σενάρια, υπολογίσαμε πόσο κοστίζει να κρατήσεις ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. ζεστό για 5 ώρες συνεχόμενα. Το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει, ή μάλλον, θα επιβεβαιώσει αυτό που υποψιαζόσουν: το ρεύμα βγαίνει νικητής.

Το σενάριο

Φανταζόμαστε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας, σε μια κρύα βραδιά του Δεκεμβρίου. Ο στόχος είναι να παραμείνει ζεστό για 5 ώρες συνεχόμενα, και να δούμε πόσο θα κοστίσει αυτό το 5ωρο με διαφορετικά μέσα θέρμανσης.

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν

Ρεύμα: 0,14 €/kWh

Φυσικό αέριο: 0,115 €/kWh

Πετρέλαιο θέρμανσης: 1,11 €/λίτρο

Καυσόξυλα: 125 €/m³ (λιανική τιμή Αττικής)

Οι αποδόσεις των συστημάτων

Κλιματιστικό inverter (αντλία θερμότητας): COP 3,2

Λέβητας φυσικού αερίου: 90%

Λέβητας πετρελαίου: 85%

Ενεργειακό τζάκι ή ξυλόσομπα: 70%

Τζάκι ανοιχτού τύπου: 15%

Το αποτέλεσμα του crash test (5 ώρες λειτουργίας)

Για ένα σπίτι μέσης ενεργειακής απόδοσης (25–45 kWh θερμικής ζήτησης στο 5ωρο), το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Κλιματιστικό inverter: από 1,10 έως 2,00 ευρώ

Με ρεύμα στα 0,14 €/kWh και απόδοση 3,2, κάθε ωφέλιμη κιλοβατώρα θέρμανσης κοστίζει μόλις 0,044 ευρώ.

Είναι με διαφορά η πιο οικονομική επιλογή, ειδικά για τα ήπια βράδια της Αθήνας.

Καλοριφέρ φυσικού αερίου: 3,20 έως 4,50 ευρώ

Παραμένει συμφέρον, αλλά εξαρτάται από τα πάγια και την τιμή προμήθειας. Με απόδοση 90%, κάθε θερμική κιλοβατώρα κοστίζει περίπου 0,128 ευρώ.

Καλοριφέρ πετρελαίου: 3,40 έως 4,70 ευρώ

Με τιμή 1,11 €/λίτρο και απόδοση 85%, το κόστος ανά θερμική κιλοβατώρα είναι 0,131 ευρώ.

Ενεργειακό τζάκι ή ξυλόσομπα: 2,80 έως 3,60 ευρώ

Στις καλύτερες αποδόσεις (70%) το ξύλο παραμένει αποδοτικό, αρκεί να αγοράζεται σε λογική τιμή.

Ανοιχτό τζάκι: 14 έως 17 ευρώ

Με απόδοση μόλις 15%, το ανοιχτό τζάκι «καίει» κυριολεκτικά τα χρήματα. Παρέχει κυρίως ατμόσφαιρα – όχι πραγματική ζέστη.

Τι δείχνουν τα νούμερα

Το κλιματιστικό παραμένει αδιαμφισβήτητα η πιο οικονομική και αποδοτική λύση για τα αστικά διαμερίσματα.

Με ρεύμα στα 0,14 €/kWh και τη δυνατότητα να μετατρέπει τριπλάσια ενέργεια σε θερμότητα, «κερδίζει» το crash test με τεράστια διαφορά.

Το ενεργειακό τζάκι ακολουθεί, αποτελώντας αξιοπρεπή εναλλακτική για όσους έχουν πρόσβαση σε καυσόξυλα.

Αέριο και πετρέλαιο είναι σχεδόν ισοδύναμα, με μικρή υπεροχή στο φυσικό αέριο, ενώ το ανοιχτό τζάκι είναι μακράν το πιο ενεργοβόρο και ακριβό.

Η αθηναϊκή ιδιαιτερότητα

Στην Αθήνα, όπου οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από τους 5°C, το κλιματιστικό λειτουργεί ιδανικά.

Δεν χρειάζεται συντήρηση, δεν απαιτεί κοινόχρηστη εγκατάσταση και παρέχει θέρμανση άμεσα, χωρίς απώλειες.

Αυτό εξηγεί γιατί τα τελευταία χρόνια έχει γίνει η πρώτη επιλογή για χιλιάδες νοικοκυριά.

Αντίθετα, στη βόρεια Ελλάδα, όπου οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν χαμηλότερα και η απόδοση του κλιματιστικού μειώνεται, το φυσικό αέριο ή ένα σύγχρονο ενεργειακό τζάκι είναι πιο πρακτικές επιλογές.

Το τελικό συμπέρασμα

Με τις σημερινές τιμές (Οκτώβριος 2025), το ρεύμα κερδίζει το στοίχημα της θέρμανσης.

Το κλιματιστικό είναι μακράν η φθηνότερη λύση, το ενεργειακό τζάκι μια καλή δεύτερη επιλογή, ενώ πετρέλαιο και αέριο παίζουν στο ίδιο – πιο ακριβό – γήπεδο.



Το ανοιχτό τζάκι παραμένει όμορφο, αλλά… κοστίζει όσο ένα δείπνο σε εστιατόριο κάθε φορά που το ανάβεις.