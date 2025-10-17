Πώς να μεγαλώσετε τη δική σας λεμονιά στο μπαλκόνι

Η καλλιέργεια λεμονιάς σε γλάστρα αποτελεί ιδανική λύση για όσους ζουν σε πόλεις ή διαμερίσματα, όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Με λίγη προσοχή και τον κατάλληλο τύπο φυτού, μπορείτε να έχετε ένα αρωματικό δέντρο που θα γεμίζει το σπίτι σας με φως και άρωμα.

Σύμφωνα με τον ειδικό Μάθου Φλέμινγκ, που μίλησε στο Better Homes & Gardens, οι ποικιλίες Meyer και Eureka είναι οι πιο κατάλληλες για καλλιέργεια σε γλάστρα, καθώς συνδυάζουν ανθεκτικότητα και περιορισμένο ύψος — δεν ξεπερνούν τα τρία μέτρα και αποδίδουν καρπούς με εξαιρετικό άρωμα και γεύση.

Μάθετε πώς να μετατρέψετε το μπαλκόνι σας σε μικρό λεμονόκηπο.