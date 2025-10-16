Ο κουρκουμάς φυσική ασπίδα: Πώς η καθημερινή κατανάλωση μπορεί να προστατεύσει από τον καρκίνο

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ δείχνει ότι η κουρκουμίνη –η ουσία που χαρίζει στον κουρκουμά το χαρακτηριστικό πορτοκαλί του χρώμα– μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη πρώιμων καρκινικών κυττάρων στο έντερο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τακτική κατανάλωσή του συμβάλλει στην εξουδετέρωση των κακοήθων κυττάρων προτού αυτά πολλαπλασιαστούν, λειτουργώντας έτσι ως φυσικός φραγμός ενάντια στον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ανακαλύψτε πόση ποσότητα κουρκουμά αρκεί καθημερινά για να αξιοποιήσετε τις ευεργετικές του ιδιότητες και να ενισχύσετε την υγεία του εντέρου σας.