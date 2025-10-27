Τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά που αθλούνται συστηματικά

Η σωστή διατροφή είναι σημαντική για κάθε παιδί πόσο μάλλον για τα παιδιά που αθλούνται. Ιδιαίτερα η εφηβική ηλικία είναι περίοδος έντονης σωματικής και πνευματικής ανάπτυξης, το σώμα χρειάζεται «καύσιμα» υψηλής ποιότητας για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προπόνησης και του σχολείου. Ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα ενισχύει τη συγκέντρωση, μειώνει την κόπωση, προλαμβάνει τραυματισμούς και ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να διαμορφώσουν μια υγιή σχέση με το φαγητό, μακριά από υπερβολές, στερήσεις ή ανθυγιεινές συνήθειες. Η εκπαίδευση στη σωστή διατροφή είναι, με άλλα λόγια, εξίσου σημαντική με την αθλητική προπόνηση — γιατί ένα παιδί που μαθαίνει να τρέφεται σωστά σήμερα, χτίζει το σώμα και τη νοοτροπία ενός υγιούς ενήλικα αύριο. Εμείς μιλήσαμε με τον ειδικό διατροφολόγο-διαιτολόγο Πάρη Παπαχρήστο και μας εξήγησε τι και πώς!

Γιατί είναι τόσο σημαντική η σωστή διατροφή για ένα παιδί που αθλείται τακτικά; Δεν αρκεί ότι «καίει ό,τι τρώει»;

Η σωστή διατροφή δεν αφορά μόνο το βάρος αλλά και την ανάπτυξη, την ενέργεια και την απόδοση. Ένα παιδί που αθλείται χρειάζεται περισσότερα θρεπτικά συστατικά για να υποστηρίξει τη μυϊκή του ανάπτυξη, την αποκατάσταση και το ανοσοποιητικό του σύστημα. Το ότι «καίει θερμίδες» δεν σημαίνει ότι μπορεί να τρώει ανεξέλεγκτα — η ποιότητα των τροφών είναι αυτή που καθορίζει τη μακροχρόνια υγεία και την ανάπτυξη.

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη διατροφή ενός παιδιού που αθλείται συστηματικά και ενός που κάνει απλώς γυμναστική στο σχολείο; Τι πρέπει να τρώει το παιδί σε κάθε περίπτωση;

Ναι, η διαφορά είναι σημαντική. Ένα παιδί που αθλείται συστηματικά χρειάζεται αυξημένη πρόσληψη θερμίδων και πρωτεϊνών, αλλά και επαρκείς υδατάνθρακες για ενέργεια. Αντίθετα, ένα παιδί που ασκείται ελαφρά χρειάζεται ισορροπημένη διατροφή χωρίς υπερβολές. Και στις δύο περιπτώσεις, πρέπει να δίνεται έμφαση στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, στα φρούτα, στα δημητριακά ολικής άλεσης, στα καλά λιπαρά και στην επαρκή ενυδάτωση.

Ποιοι είναι οι βασικοί «κανόνες» μιας ισορροπημένης διατροφής για παιδιά που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες; Είναι το ίδιο με τους ενήλικες ή διαφέρει;

Οι βασικοί κανόνες είναι παρόμοιοι με των ενηλίκων, αλλά οι ανάγκες είναι προσαρμοσμένες στην ανάπτυξη. Τα παιδιά χρειάζονται συχνά και ποιοτικά γεύματα, όχι εξαντλητικές δίαιτες. Προτεραιότητα έχουν η ποικιλία, η επάρκεια θερμίδων και η αποφυγή υπερβολικά επεξεργασμένων τροφών. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και σίδηρο είναι αυξημένες, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη φυσική ενδυνάμωση.

Τι ρόλο παίζουν οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά στην ανάπτυξη και την απόδοσή τους; Τι πρέπει να τρώει περισσότερο;

Οι υδατάνθρακες είναι το βασικό καύσιμο για τους μυς και τον εγκέφαλο, γι’ αυτό πρέπει να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας. Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για τη μυϊκή ανάπλαση και ανάπτυξη, ενώ τα καλά λιπαρά συμβάλλουν στην απορρόφηση βιταμινών, στη καλή λειτουργία του εγκεφάλου και στην ορμονική ισορροπία. Η σωστή αναλογία εξαρτάται από το είδος του αθλήματος, αλλά γενικά ένα παιδί χρειάζεται και τα τρία καθημερινά.

Ποιο είναι το ιδανικό γεύμα πριν από μια προπόνηση ή έναν αγώνα;

Το γεύμα πρέπει να είναι ελαφρύ αλλά πλούσιο σε ενέργεια — ιδανικά 2 ώρες πριν την άσκηση. Συνήθως περιλαμβάνει υδατάνθρακες όπως ρύζι, ζυμαρικά ή ψωμί ολικής, με μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης (π.χ. κοτόπουλο ή γιαούρτι) και λίγα λιπαρά. Ένα φρούτο ή smoothie μπορεί να δώσει επιπλέον ενέργεια χωρίς να βαραίνει το στομάχι μισή με μία ώρα πριν την άσκηση.

Και ποιο είναι το καλύτερο μεταπροπονητικό γεύμα ή σνακ για την αποκατάσταση;

Μετά την προπόνηση, ο συνδυασμός πρωτεΐνης και υδατανθράκων βοηθά στην αποκατάσταση των μυών και στην αναπλήρωση της ενέργειας. Ένα τοστ με τυρί, ένα γιαούρτι με φρούτα ή ένα smoothie με γάλα και μπανάνα είναι εξαιρετικές επιλογές. Η επαρκής ενυδάτωση είναι επίσης κρίσιμη.

Ποια σνακ προτείνετε σε γονείς που χρειάζονται κάτι γρήγορο και υγιεινό για το παιδί τους;

Ιδέες όπως στικς λαχανικών με χούμους, φρούτα με ξηρούς καρπούς, μπάρες δημητριακών ολικής άλεσης ή ένα τοστάκι ολικής είναι ιδανικές λύσεις. Είναι εύκολα, πρακτικά και προσφέρουν στα παιδιά ενέργεια χωρίς υπερβολές σε ζάχαρη ή λιπαρά.

Υπάρχουν τροφές που πρέπει να αποφεύγονται πριν από την άσκηση;

Ναι, καλό είναι να αποφεύγονται λιπαρές, τηγανιτές ή πολύ γλυκές τροφές πριν την άσκηση, γιατί επιβαρύνουν το στομάχι και μειώνουν την απόδοση. Το ίδιο ισχύει για τα ανθρακούχα ποτά και τα πολύ βαριά γεύματα.

Τι γίνεται με τα ισοτονικά ποτά και τα συμπληρώματα; Έχουν θέση στη διατροφή ενός παιδιού;

Στα περισσότερα παιδιά δεν είναι απαραίτητα. Η ενυδάτωση με νερό καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους, εκτός αν συμμετέχουν σε πολύωρη ή έντονη άσκηση. Τα συμπληρώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από αξιολόγηση από επαγγελματία υγείας.

Πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του δεν τρέφεται επαρκώς για τις αθλητικές του ανάγκες;

Ενδείξεις όπως κόπωση, μειωμένη απόδοση, ευερεθιστότητα ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη μπορεί να δείχνουν ανεπαρκή πρόσληψη ενέργειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειάζεται αξιολόγηση από διαιτολόγο για εξατομικευμένο πλάνο διατροφής.

Υπάρχουν φθινοπωρινές ή χειμερινές τροφές που βοηθούν ιδιαίτερα στην ενέργεια και το ανοσοποιητικό των παιδιών-αθλητών;

Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ο οργανισμός των παιδιών έχει αυξημένες ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Φρούτα όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα μήλα, τα ακτινίδια και τα ρόδια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην πρόληψη ιώσεων και στην ταχύτερη αποκατάσταση μετά την προπόνηση. Τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής άλεσης προσφέρουν σταθερή ενέργεια και φυτικές ίνες, ενώ τα ψάρια πλούσια σε ωμέγα-3, όπως ο σολομός και οι σαρδέλες, υποστηρίζουν τη μυϊκή λειτουργία και μειώνουν τις φλεγμονές. Ακόμα, τρόφιμα όπως οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και το μέλι μπορούν να αποτελέσουν μικρά boost ενέργειας μέσα στη μέρα.

Τι θα συμβουλεύατε έναν γονιό που δυσκολεύεται να οργανώσει το καθημερινό πρόγραμμα διατροφής λόγω σχολείου, φροντιστηρίων και προπονήσεων;

Η οργάνωση είναι το «κλειδί» για μια ισορροπημένη διατροφή, ειδικά σε πολυάσχολα προγράμματα. Μικρές πρακτικές λύσεις, όπως η προετοιμασία γευμάτων από την προηγούμενη ημέρα ή έτοιμα υγιεινά σνακ (π.χ. φρούτα, γιαούρτι, σάντουιτς ολικής, ξηροί καρποί), μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Οι γονείς καλό είναι να ενθαρρύνουν το παιδί να συμμετέχει στην επιλογή και προετοιμασία των γευμάτων — αυτό ενισχύει τη σχέση του με το φαγητό και τη συνέπεια. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ποικιλία, καλή κατανομή των γευμάτων μέσα στη μέρα και αποφυγή ακραίων λύσεων ή «πειρασμών» λόγω πίεσης χρόνου, όπως τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα.

Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα που κάνουν οι γονείς στη διατροφή των παιδιών-αθλητών;

Μία από τις πιο συχνές παγίδες είναι η υπερβολική έμφαση στην πρόσληψη πρωτεΐνης ή στη χρήση συμπληρωμάτων, με την πεποίθηση ότι θα βελτιώσουν την απόδοση ή τη μυϊκή ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, ένα παιδί χρειάζεται ισορροπημένα γεύματα με επαρκείς υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, καλά λιπαρά και μικροθρεπτικά συστατικά — όχι «υπερτροφές» ή σκόνες. Επίσης, κάποιοι γονείς υποτιμούν τη σημασία της ενυδάτωσης ή παραλείπουν μικρά γεύματα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση ή κακή αποκατάσταση. Η καλή πρόθεση είναι δεδομένη, αλλά η σωστή καθοδήγηση από έναν διατροφολόγο είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι το παιδί καλύπτει πραγματικά τις ανάγκες του χωρίς κινδύνους.

Αν μπορούσατε να δώσετε μόνο μία συμβουλή σε όλους τους γονείς παιδιών που αθλούνται, ποια θα ήταν;

Η πιο σημαντική συμβουλή είναι να βοηθήσουν το παιδί να συνδέσει τη διατροφή με τη φροντίδα του σώματός του και όχι με την απόδοση ή την εμφάνιση. Όταν ένα παιδί μάθει να τρώει για να νιώθει δυνατό, συγκεντρωμένο και υγιές, τότε αναπτύσσει θετική σχέση με το φαγητό που θα το συνοδεύει σε όλη του τη ζωή. Οι γονείς καλούνται να δώσουν το παράδειγμα, να αποφεύγουν την πίεση ή τις απαγορεύσεις και να προωθούν την ποικιλία και το μέτρο. Η σωστή διατροφή είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης, όχι μια προσωρινή «προσπάθεια».

Σύντομο βιογραφικό

Ο Πάρης Παπαχρήστος παρέχει διαιτολογικές υπηρεσίες τροποποίησης διατροφικής συμπεριφοράς για πάνω από 15 χρόνια, συμβάλλοντας σε βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ως πτυχιούχος Διαιτολόγος Διατροφολόγος, M.Sc. έχει ευρύτερη επιστημονική γνώση, η οποία συνδυάζεται στις διαιτολογικές συνεδρίες με την προσωπική του εμπειρία.

Είναι ιδρυτής του πρώτου portal διατροφής σε Ελλάδα και Κύπρο και συγγραφέας του πρώτου βιβλίου της σειράς medNutrition wellness, με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες στη διατροφή μας». Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις διαιτολογικές υπηρεσίες που παρέχει είτε στο Παγκράτι είτε αξιοποιώντας Skype και Viber σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με χιλιάδες ανθρώπους, έχει δει τι είναι αποτελεσματικό και όχι.