Πόσα αυγά είναι «αρκετά» για ένα υγιεινό πρωινό σύμφωνα με τους ειδικούς

Για χρόνια τα αυγά βρέθηκαν στο επίκεντρο της διατροφικής συζήτησης λόγω της χοληστερόλης τους. Σήμερα, όμως, η επιστήμη αποκαθιστά τη φήμη τους, αναδεικνύοντάς τα ως μια πλήρη, θρεπτική επιλογή για το πρωινό. Πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες Β12 και D, καθώς και σε μέταλλα όπως το ασβέστιο και ο ψευδάργυρος, τα αυγά προσφέρουν ενέργεια, συμβάλλουν στο αίσθημα κορεσμού και βοηθούν στον έλεγχο του βάρους. Με μόλις 70 θερμίδες το καθένα, αποτελούν έναν απλό και ισορροπημένο τρόπο για να ξεκινήσει η μέρα δυναμικά.

Μάθετε ποια είναι η ιδανική ποσότητα αυγών για το πρωινό σας και πώς να τα εντάξετε σωστά στη διατροφή σας.