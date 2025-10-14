Το μυστικό της μακροζωίας μπορεί να κρύβεται… στο πρωινό σου

Μια μικρή προσθήκη στο πρωινό —όπως λίγες σταφίδες μέσα στα δημητριακά— φαίνεται πως μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη μακροζωία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων το πρωί συνδέεται με έως και 18% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και 11% μικρότερο από καρκίνο.

