Το μπισκότο που… κόβει την όρεξη και οδηγεί σε απώλεια βάρους

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Πιεμόντε στην Ιταλία πρόσθεσαν σε ένα κλασικό μπισκότο μαύρης σοκολάτας μια φυσική πικρή ένωση από το φυτό Artemisia absinthium (γνωστό και ως αψιθιά). Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Παχυσαρκία στη Μάλαγα, όσοι κατανάλωσαν το μπισκότο δήλωσαν ότι ένιωσαν πιο χορτάτοι σε σχέση με όσους έφαγαν ένα κανονικό.

Η εξήγηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι η πικρή γεύση ενεργοποιεί συγκεκριμένους υποδοχείς στο πεπτικό σύστημα, στέλνοντας σήμα κορεσμού στον εγκέφαλο. Αν και η μελέτη έγινε σε μικρή ομάδα εθελοντών, τα αποτελέσματα ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία τροφίμων που βοηθούν φυσικά στη ρύθμιση της όρεξης — χωρίς δίαιτες ή στέρηση.

Δες πώς η επιστήμη μετατρέπει ένα απλό μπισκότο σε «έξυπνο» σνακ που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της όρεξης.