Ερευνητές του Χάρβαρντ: Η Μεσογειακή Διατροφή προλαμβάνει την δυσκοιλιότητα

Καθώς μεγαλώνουμε, οι αλλαγές στο σώμα μας γίνονται πιο εμφανείς και κάποιες φορές ενοχλητικές. Ένα θέμα που λίγοι συζητούν είναι η χρόνια δυσκοιλιότητα, ένα πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει πόνο, δυσφορία και μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία. Νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό Gastroenterology φέρνει στο φως τη σημασία των διατροφικών συνηθειών για την πρόληψή της.

Ο ρόλος της διατροφής στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας

Η μελέτη των επιστημόνων του Massachusetts General Hospital παρακολούθησε πάνω από 96.000 ενήλικες μέσα από τρεις μεγάλες έρευνες υγείας. Οι συμμετέχοντες ήταν αρχικά υγιείς και παρακολουθήθηκαν για χρόνια, με στόχο να διαπιστωθεί ποιοι θα εμφάνιζαν συμπτώματα δυσκοιλιότητας, ορισμένα ως 12 εβδομάδες ή περισσότερο μέσα σε έναν χρόνο.

Οι ειδικοί γαστρεντερολόγοι τονίζουν ότι η χρόνια δυσκοιλιότητα επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και την ποιότητα ζωής τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι κάποιες υγιεινές διατροφές μπορούν να ωφελήσουν το έντερο, πέρα από τα γνωστά καρδιοπροστατευτικά τους οφέλη.

Μεσογειακή και φυτοφαγική διατροφή

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, οι ερευνητές συνέκριναν πέντε δημοφιλείς διατροφές στις ΗΠΑ: τη Μεσογειακή, τη φυτοφαγική, τη χαμηλών υδατανθράκων, τη Δυτικού τύπου και μια «φλεγμονώδη» διατροφή με πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα και λίγες φυτικές ίνες. Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: όσοι ακολουθούσαν Μεσογειακή ή φυτοφαγική διατροφή είχαν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο χρόνιων προβλημάτων εντέρου. Η προστατευτική τους δράση δεν οφείλεται μόνο στις φυτικές ίνες, αλλά και στη σωστή αναλογία λιπαρών, την ποικιλία φυτικών τροφίμων και τα αντιφλεγμονώδη στοιχεία που περιέχουν.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που είχαν υιοθετήσει συνήθειες Δυτικού τύπου ή φλεγμονώδους διατροφής αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίνδυνο δυσκοιλιότητας, λόγω χαμηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες και πληθώρας συστατικών που επιβραδύνουν την πέψη ή δημιουργούν φλεγμονή. Η χαμηλών υδατανθράκων διατροφή δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο.

Το σημαντικό στοιχείο της μελέτης είναι η έμφαση στην πρόληψη. Μέχρι τώρα, οι περισσότερες έρευνες εστίαζαν στη θεραπεία της δυσκοιλιότητας, όχι στην αποτροπή της. Οι ερευνητές εξηγούν ότι η διατροφή μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα, προλαμβάνοντας δυσφορία και σοβαρές επιπλοκές όπως αιμορροΐδες ή εντερική απόφραξη.

Η πρόληψη ξεκινά από το πιάτο μας

Η υγιής διατροφή φαίνεται ότι δρα πέρα από τις φυτικές ίνες. Ο συνδυασμός φυσικών, μη επεξεργασμένων τροφών μπορεί να θρέψει το νευρικό σύστημα του εντέρου, να μειώσει τη φλεγμονή και να βελτιώσει τη λειτουργία των εντερικών μυών. H Μεσογειακή και φυτοφαγική διατροφή, με λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και περιορισμένα επεξεργασμένα τρόφιμα, ενισχύουν την ομαλή πέψη και προλαμβάνουν τη δυσκοιλιότητα σε μεσήλικες και ηλικιωμένους.

Τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι η πρόληψη είναι κρίσιμη για την υγεία. Αντί για άμεσες λύσεις με φάρμακα, η μακροχρόνια φροντίδα μπορεί να ξεκινά από το πιάτο μας. Οι γιατροί μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να καθοδηγούν καλύτερα τους ασθενείς τους, ειδικά όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο λόγω ηλικίας ή τρόπου ζωής. Με τον πληθυσμό να γερνά και τα γαστρεντερικά προβλήματα να αυξάνονται, η σωστή διατροφή αποκτά καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας.