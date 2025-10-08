Οι πιο θρεπτικοί σπόροι της φύσης: Μικρές ποσότητες, μεγάλα οφέλη

Αν ψάχνετε έναν απλό τρόπο να ενισχύσετε τα γεύματά σας με πρωτεΐνη και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, οι σπόροι είναι ό,τι χρειάζεστε. Είτε τους ρίχνετε πάνω από τη σαλάτα, είτε τους ανακατεύετε στο γιαούρτι ή στα δημητριακά σας, αυτοί οι μικροσκοπικοί «θησαυροί» κρύβουν μέσα τους φυτική δύναμη. Παρόλο που δεν αρκούν μόνοι τους για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του οργανισμού σε πρωτεΐνη, αποτελούν ιδανικό συμπλήρωμα σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.

Σύμφωνα με διατροφολόγους, οι σπόροι είναι πλούσιοι σε καλά λιπαρά, φυτικές ίνες και μικροθρεπτικά στοιχεία, όπως μαγνήσιο και ψευδάργυρο, ενώ προσφέρουν και μια ήπια αίσθηση κορεσμού. Γι’ αυτό και μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα υγιεινό σνακ ή ως έξυπνη προσθήκη σε smoothies και δημητριακά.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν οι κολοκυθόσποροι, που εκτός από την υψηλή τους περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη –περίπου 8 γραμμάρια ανά μερίδα– προσφέρουν σίδηρο και φυτικές στερόλες που συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης. Επιπλέον, περιέχουν φυτικές ίνες που βοηθούν την καλή λειτουργία του εντέρου και δίνουν ενέργεια χωρίς περιττά λιπαρά.

Δείτε ποιοι άλλοι σπόροι αξίζουν μια θέση στο πιάτο σας!