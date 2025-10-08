Οι πιο ωφέλιμοι και οι πιο επιβαρυντικοί χυμοί φρούτων για τον οργανισμό

Οι χυμοί φρούτων έχουν καθιερωθεί ως «σύμβολο υγείας» στο πρωινό πολλών ανθρώπων, όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Παρότι περιέχουν βιταμίνη C, κάλιο και άλλα χρήσιμα στοιχεία, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να μετατρέψει το ποτήρι μας σε μια «ζάχαρη με γεύση φρούτου».

Αν και ένα μικρό ποτήρι μπορεί να συνοδεύσει ιδανικά ένα ισορροπημένο γεύμα, οι διατροφολόγοι τονίζουν ότι οι χυμοί δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα ολόκληρα φρούτα. Η απουσία φυτικών ινών και η συγκέντρωση σακχάρων καθιστούν αρκετούς από αυτούς σχεδόν ισάξιους με τα αναψυκτικά.

Δείτε ποιοι χυμοί αξίζουν πραγματικά μια θέση στη διατροφή σας και ποιοι καλό είναι να μείνουν εκτός ψυγείου.