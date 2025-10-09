Το ψωμί που βοηθά στη διατήρηση βάρους και στη μείωση της χοληστερόλης

Όσοι προσπαθούν να χάσουν κιλά ή να βελτιώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης τους, ίσως βρουν έναν απρόσμενο σύμμαχο στο… ψωμί. Σύμφωνα με Ισπανούς ειδικούς, ορισμένοι τύποι ψωμιού όχι μόνο δεν επιβαρύνουν τη διατροφή, αλλά συμβάλλουν θετικά στην υγεία. Μελέτες δείχνουν πως το ψωμί σίκαλης ξεχωρίζει για τη διατροφική του αξία και μπορεί να στηρίξει μια ισορροπημένη και υγιεινή καθημερινή διατροφή.

Δες γιατί το ψωμί σίκαλης θεωρείται η πιο «έξυπνη» επιλογή για υγιές βάρος και καρδιά.

