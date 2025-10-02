Πώς θα φτάσετε τα 100 σύμφωνα με επιστήμονα που ειδικεύεται στη μακροζωία

>Σύμφωνα με τον Δρ Στίβεν Όσταντ, ειδικό στην υγιή γήρανση, πρέπει αντί να αναζητάς τα μυστικά για ένα νεανικό σώμα, να επικεντρωθείς σε απλές καθημερινές συνήθειες που έχουν επιστημονική βάση και πραγματικό αντίκτυπο στην υγεία. Ο Όσταντ, που πέρασε χρόνια ως βιολόγος σε περιοχές όπως η Βενεζουέλα και η Ανατολική Αφρική, λέει ότι η ενασχόλησή του με τη γήρανση δεν είχε στόχο να ζήσει περισσότερο, αλλά να κατανοήσει γιατί τα υγιή κύτταρα γερνούν. Σήμερα, παρατηρεί ότι πολλοί ακολουθούν αμφιλεγόμενες τάσεις αντιγήρανσης, από συμπληρώματα μέχρι υπερβολικές θεραπείες, χωρίς πραγματικά αποδεδειγμένα οφέλη.

Η δύναμη της φυσικής δραστηριότητας

Ο πρώτος κανόνας του Όσταντ για μακροζωία είναι η τακτική και έντονη άσκηση. Η εμπειρία του ως βιολόγου τον έφερε σε συνθήκες που απαιτούσαν φυσική αντοχή, όπως πεζοπορία σε ορεινές περιοχές της Παπούα Νέας Γουινέας. Εκεί εντυπωσιάστηκε από τη φυσική κατάσταση των ντόπιων, που μάλιστα δεν είχαν προβλήματα οστεοπόρωσης λόγω καθιστικής ζωής. Επίσης διαπίστωσε ότι η κούραση και η σωματική προσπάθεια είναι θεμέλιο για υγιές σώμα και μυαλό. Στο γυμναστήριο, αφιερώνει καθημερινά από μία έως δύο ώρες σε συνδυασμό καρδιοαναπνευστικών και ασκήσεων δύναμης, εναλλάσσοντας τις μυϊκές ομάδες και πάντα συμπεριλαμβάνοντας ασκήσεις κορμού. Η αίσθηση της κούρασης μετά από μια προπόνηση είναι για εκείνον ευχαρίστηση και αναγκαία συνθήκη για καλό ύπνο.

Ισορροπημένη διατροφή χωρίς εμμονές

Ο δεύτερος κανόνας του Όσταντ είναι ο περιορισμός των γευμάτων σε δύο την ημέρα, μια μορφή διαλείπουσας νηστείας που ταιριάζει με το βιολογικό του ρολόι. Συνηθίζει να τρώει αργά πρωινό γύρω στις 11 π.μ., να παραλείπει το μεσημεριανό και να κλείνει τη μέρα με δείπνο στις 6–7 μ.μ., κάτι που πλέον συνδέεται με οφέλη για τον μεταβολισμό και τη γενικότερη υγεία. Παράλληλα, ακολουθεί κατά βάση τη μεσογειακή διατροφή, προτιμώντας ψάρι, περιορίζοντας το κόκκινο κρέας και καταναλώνοντας ποικιλία φρούτων και λαχανικών. Ο ίδιος τονίζει ότι δεν γίνεται εμμονικός με τη διατροφή, αποφεύγοντας υπερβολές όπως πλήρη αποφυγή θερμίδων, που θεωρεί μη βιώσιμες και περιοριστικές.

Συνολικά, ο Δρ. Όσταντ δείχνει ότι η μακροζωία δεν χρειάζεται περίπλοκες μεθόδους. Η συνειδητή φυσική δραστηριότητα και ο περιορισμός γευμάτων, σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη διατροφή, προσφέρουν μεγαλύτερα και πιο πραγματικά οφέλη στην υγεία από ό,τι οι ακριβές θεραπείες ή τα συμπληρώματα που υπόσχονται αιώνια νεότητα. Η καθημερινή φροντίδα του σώματος, η τακτική άσκηση και η προσοχή στη διατροφή είναι οι απλές συνήθειες που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή μας και να κάνουν τη γήρανση πιο υγιή, χωρίς εμμονές ή υπερβολές.

Πηγή: Business Insider