Μόλις πέντε λεπτά έντονης άσκησης δύο φορές τη μέρα μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά σας

Μόλις πέντε λεπτά γυμναστικής δύο φορές την ημέρα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά για την καρδιά. Οι σύντομες, έντονες κινήσεις – ακόμα και αν διαρκούν μόνο πέντε λεπτά – βελτιώνουν σημαντικά την καρδιοαναπνευστική ικανότητα, δηλαδή την αποτελεσματικότητα με την οποία η καρδιά, οι πνεύμονες και τα αιμοφόρα αγγεία μεταφέρουν οξυγόνο στους μύες. Η καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας, εμφράγματος και πρόωρου θανάτου.

Μικρές συνεδρίες, μεγάλα οφέλη

Όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, η μελέτη βασίστηκε σε 11 διαφορετικές έρευνες που εξέτασαν συνολικά 414 άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής, από φυσιολογικούς έως παχύσαρκους. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν σύντομες συνεδρίες πέντε λεπτών δύο φορές την ημέρα, τρεις φορές την εβδομάδα —οι οποίες έδειξαν μετρήσιμη βελτίωση στην καρδιοαναπνευστική τους υγεία.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι ακόμα και το ανέβασμα σκάλας ή το γρήγορο περπάτημα για λίγα λεπτά μπορεί να ενισχύσει την καρδιά. Στους νεότερους και μέσης ηλικίας ενήλικες, η πιο συνηθισμένη σύντομη άσκηση ήταν το ανέβασμα σκάλας, είτε στο σπίτι είτε σε γυμναστήριο. Στους ηλικιωμένους, πιο αποτελεσματικές ήταν απλές ασκήσεις ποδιών και το τάι τσι, μια κινέζικη πολεμική τέχνη που συνδυάζει ήρεμες κινήσεις με ελεγχόμενη αναπνοή.

Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι ασκήσεις αυτές μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην καθημερινότητα, ξεπερνώντας τα συνηθισμένα εμπόδια, όπως την έλλειψη χρόνου ή κινήτρου. Πρότειναν μάλιστα ότι η δημόσια υγεία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρών διαλειμμάτων για κίνηση μέσα στην ημέρα, ώστε οι άνθρωποι να τις ενσωματώνουν στη ρουτίνα τους.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Οι σύντομες συνεδρίες βελτίωσαν την καρδιοαναπνευστική ικανότητα κατά 4,6% έως 17%. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη μυϊκή αντοχή, τη δύναμη ή τα επίπεδα χοληστερόλης. Το 70% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, και τα μεγαλύτερα οφέλη παρατηρήθηκαν σε ηλικίες από 19 έως 44 ετών.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται σε μια περίοδο ανησυχητικής αύξησης των θανάτων από καρδιοπάθειες, κατά 18% μεταξύ 2019 και 2023, τη στιγμή που οι διαγνώσεις καρδιακής ανεπάρκειας σημείωσαν ρεκόρ αύξησης 21% από το 2020. Ο αριθμός των ανθρώπων με κολπική μαρμαρυγή, δηλαδή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, επίσης σημείωσε σε νέο υψηλό, φτάνοντας τα 1,62 εκατομμύρια.

Παράλληλα, οι αναμονές για προγραμματισμένη καρδιολογική θεραπεία αυξήθηκαν δραματικά στη Βρετανία, αντιστρέφοντας δεκαετίες προόδου, όταν οι θάνατοι από έμφραγμα και εγκεφαλικό είχαν μειωθεί στο μισό από τη δεκαετία του 1960. Οι ειδικοί θεωρούν ότι οφείλεται στις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, στις επιπτώσεις της Covid στην καρδιά και στην κυκλοφορία, αλλά και στη διακοπή κανονικής φροντίδας από γιατρούς και νοσοκομεία.

Οι καθημερινές συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Μια ξεχωριστή μελέτη έδειξε ότι απλές καθημερινές κινήσεις, όπως το κουβάλημα τσαντών με ψώνια ή το ανέβασμα σκαλιών σε σύντομα διαλείμματα, μπορούν να μειώσουν στο μισό τον κίνδυνο εμφράγματος στις γυναίκες. Γυναίκες μέσης ηλικίας που αφιέρωναν κατά μέσο όρο 3,4 λεπτά την ημέρα σε τέτοιες δραστηριότητες είχαν 45% μικρότερη πιθανότητα σοβαρού καρδιαγγειακού επεισοδίου, 51% μικρότερη πιθανότητα εμφράγματος και 67% μικρότερη πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με όσες δεν ασκούνταν καθόλου.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ενσωμάτωση κινήσεων σύντομης διάρκειας στην καθημερινότητα μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική και εφικτή στρατηγική για όσους δυσκολεύονται με πιο απαιτητικές ασκήσεις ή δεν έχουν χρόνο για γυμναστήριο. Αρκούν λίγα λεπτά, δύο φορές την ημέρα, για να γίνει η καρδιά πιο δυνατή και η ζωή πιο υγιής.