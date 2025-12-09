Κατέρρευσε μέσα στο δημαρχείο Βόλου ο αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος

Καρδιακό επεισόδιο μέσα στο δημαρχείο του Βόλου υπέστη ο παλαίμαχος κωπηλάτης και αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής - Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Βόλου, Σπύρος Γάτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, ο κ. Γάτος αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο του Βόλου. Οι γιατροί που τον εξέτασαν, διαπίστωσαν την καρδιακή δυσλειτουργία και έκριναν αναγκαία την διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση bypass.